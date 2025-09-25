ถนนสามเสนยังน่าห่วง! พบน้ำซึม-ถนนบวมใกล้รัฐสภา ห่างจุดทรุดหน้า รพ.วชิรฯ 2 กม.

วิกฤตถนนสามเสนลาม! ยังไม่ทันข้ามวัน พบถนนบวม-น้ำซึมจุดใหม่หน้าบุญรอดฯ ใกล้รัฐสภา ห่างจากหลุมยุบหน้าวชิรฯ แค่ 2 กม. ขณะที่นายกฯ คาดซ่อมใหญ่อุโมงค์รถไฟฟ้าอาจนานนับปี
สถานการณ์บนถนนสามเสนยังคงน่าเป็นห่วง ล่าสุดเช้าวันนี้ (25 ก.ย.) พบพื้นผิวจราจรบริเวณหน้าบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งอยู่ใกล้กับอาคารรัฐสภา มีอาการบวมและมีน้ำซึมขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง สร้างความกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยหลุมยุบขนาดยักษ์หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
โดยทีมข่าว “อัมรินทร์” รายงานว่าได้ตรวจพบความผิดปกติบนพื้นผิวจราจรบนถนนสามเสน บริเวณหน้าบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ห่างจากจุดที่เกิดเหตุถนนทรุดตัวครั้งใหญ่หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลประมาณ 2 กิโลเมตร
โดยพบว่ามีน้ำซึมออกมาจากพื้นถนนและมีลักษณะบวมนูนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เจ้าหน้าที่จึงได้นำกรวยยางมาปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้ประชาชนสัญจรเข้าไปในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากเกรงว่าอาจเกิดการทรุดตัวซ้ำ
เหตุการณ์ใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 กันยายน ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อถนนสามเสนบริเวณหน้าคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เกิดการทรุดตัวอย่างรุนแรง กลายเป็นหลุมขนาดมหึมา กว้างประมาณ 30x30 เมตร และลึกกว่า 50 เมตร ส่งผลให้การจราจรในบริเวณดังกล่าวเป็นอัมพาตโดยสิ้นเชิง เจ้าหน้าที่ต้องทำการปิดการจราจรตั้งแต่แยกวชิระไปจนถึงสะพานกรุงธน และแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยเด็ดขาด
ต่อมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายและติดตามสถานการณ์ด้วยตนเอง พร้อมเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขในระยะยาวว่า จากการประเมินเบื้องต้น การซ่อมแซมโครงสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ดินที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดินไหลเข้าไปนั้น อาจต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย 1 ปี เนื่องจากเป็นงานที่มีความซับซ้อนทางด้านวิศวกรรมและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
สำหรับสาเหตุของการทรุดตัวในครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานได้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าเกิดจากความผิดพลาดในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน ประกอบกับท่อประปาขนาดใหญ่ใต้ดินเกิดการแตกรั่ว ส่งผลให้น้ำและดินทรายจำนวนมหาศาลไหลทะลักเข้าไปในอุโมงค์ ทำให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ใต้ผิวถนนและนำมาซึ่งการทรุดตัวอย่างรุนแรงในที่สุด
ขณะนี้เจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า โดยการใช้กระสอบทรายขนาดใหญ่ (Big Bag) หลายหมื่นใบทุ่มลงไปในหลุมเพื่อเป็นการชะลอการทรุดตัวและรักษาเสถียรภาพของดินโดยรอบ พร้อมทั้งเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในจุดที่พบการซึมของน้ำล่าสุด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน