ทยอยเทคอนกรีตเพิ่มอีก 1,000 คิว ลงในหลุมยุบ-วางกระสอบทรายเบี่ยงทางน้ำรับมือฝน

ที่ปรึกษา วสท.เผย เจ้าหน้าที่ได้ทยอยเทคอนกรีตเพิ่มอีก 1,000 คิวบิกเมตร ลงไปในหลุมยุบหน้าวชิรพยาบาล ปรับพื้นให้ฐานสูงขึ้นราว 2 เมตร เตรียมวางกระสอบทรายเบี่ยงทางน้ำ รองรับฝนตกในพื้นที่
วันนี้ (26 ก.ย.) ผศ.ธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษาสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหลุมยุบขนาดใหญ่ บริเวณหน้าวชิรพยาบาล ถนนสามเสน จุดก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้ ช่วงสัญญาที่ 1 ว่า ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ทยอยเทคอนกรีตเพิ่มอีก 1,000 คิวบิกเมตร ลงไปในหลุม เพื่อปรับระดับพื้นให้สูงขึ้นเป็นฐานราว 2 เมตร เหนือแผ่นชาร์ปซึ่งใช้เป็นทางเดินระบบท่อประปา
เมื่อวานนี้มีการเทคอนกรีตอุดรูรั่วเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินไปแล้ว และแม้คอนกรีตบางส่วนจะไหลเข้าไปตามช่องอุโมงค์ก็ไม่เป็นปัญหา เนื่องจากช่วยปิดกั้นไม่ให้น้ำซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้ด้วย ภาพรวมการทำงานเป็นไปตามแผนอย่างรวดเร็ว คาดว่าวันนี้จะสามารถเทคอนกรีตได้ครบ ก่อนรอให้แห้งประมาณ 30 นาที จากนั้นจึงวางกระสอบทรายและถมดินให้สูงใกล้เคียงระดับฐานอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน เพื่อเพิ่มความมั่นคงและปลอดภัยของตัวอาคาร
นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจวัดความมั่นคงของอาคารจากหลายสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่นำเครื่องตรวจวัดความลาดเอียงเข้ามาติดตั้ง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สนับสนุนเครื่อง 3D Scan แบบอัตโนมัติ เพื่อเก็บรายละเอียดภูมิประเทศด้วยเลเซอร์ความละเอียดสูง ทำให้สามารถติดตามสภาพโดยรอบ การทรุดตัว และการเอียงของอาคารได้อย่างแม่นยำ
สำหรับความกังวลในขณะนี้ คือ อาคาร สน.สามเสน ซึ่งมีสายไฟยาวราว 12–15 เมตร ดึงรั้งตัวอาคารไว้ 2 ฝั่ง บริเวณรอยร้าวฐานราก เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งหาวิธีตัดสายไฟอย่างปลอดภัย โดยใช้เทคนิคคลายความตึงก่อนตัด เพื่อลดแรงดีดที่จะกระทบกับตัวอาคาร หากปล่อยไว้โดยไม่แก้ไขและมีฝนตกลงมา อาจยิ่งเสี่ยงต่อความมั่นคงของอาคาร
ด้านมาตรการรองรับฝนตกในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้เตรียมวางกระสอบทรายเพื่อเบี่ยงทางน้ำ ไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่หลุมทรุด ซึ่งจะช่วยลดโอกาสเกิดปัญหาซ้ำซ้อนในช่วงที่สถานการณ์ยังอยู่ระหว่างการแก้ไข