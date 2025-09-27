จนท.เร่งสูบน้ำ-เทคอนกรีตหลุมยุบ รับมือฝนที่อาจตกหนักช่วงบ่าย

ที่ปรึกษา วสท. เผย จนท.ตั้งเป้าเทคอนนกรีตลงหลุมยุบให้ระดับใกล้เคียงท้องอาคาร สน.สามเสน พร้อมเร่งสูบน้ำออก เพื่อรับมือฝนที่อาจตกหนักช่วงบ่าย
วันนี้ (27 ก.ย.) ผศ.ธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษาสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) เปิดเผยถึงกรณีฝนที่ตกตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังภายในหลุมยุบซึ่งเกิดจากการทรุดตัว ว่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เร่งสูบน้ำออก และเทคอนกรีตให้ได้ระดับ ที่เหลืออีกเพียง 1 เมตร
ทั้งนี้เมื่อวานต่อเนื่องมาจนถึงเวลาประมาณ 02.00 น.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้สลับเทคอนกรีตลงไปในหลุม รวมประมาณกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากนับรวมวันแรกที่เริ่มปฏิบัติการ ก็จะทำให้ภายในหลุมดังกล่าวมีคอนกรีตอยู่ประมาณกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร โดยเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าว่าจะต้องเทคอนกรีตเข้าไปให้ถึงระดับใกล้เคียงกับท้องอาคาร สน.สามเสน
ซึ่งปัจจุบันยังเหลือระยะห่างอยู่อีกประมาณ 1 เมตร คาดว่าจะต้องใช้คอนกรีตอีก 200 ลูกบาศก์เมตร โดยจะใช้วิธีสลับเทและหยุดเพื่อให้คอนกรีตเซ็ตตัว จากนั้นจึงจะยุติการเทคอนกรีต และจะนำดินเข้าไปอัดถมที่ด้านใต้ท้องอาคารสน. สามเสน ก่อนจะปักเสาเข็ม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรง รวมถึงถมทรายและดินอัดบริเวณปากหลุม เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างพื้นผิวการจราจร ซึ่งกระบวนการทั้งหมด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์
และแม้ว่าจะเกิดฝนตกลงมาเล็กน้อย ขณะนี้ก็ยังไม่กระทบกับโครงสร้างของอาคารรวมถึงน้ำที่ท่วมขังภายในหลุม เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งสูบน้ำออก ยืนยันฝนที่ตกลงมาไม่ส่งผลต่อการเซ็ตตัวของคอนกรีตที่เทลงไปก่อนหน้านี้ เพราะเจ้าหน้าที่ได้ใช้วิธีการฉีดน้ำปูนเข้าไปช่วย แต่สิ่งที่เป็นกังวลคือ หากในวันนี้มีฝนตกลงมาต่อเนื่องก็อาจจะทำให้ดินอุ้มน้ำและเกิดการอ่อนตัว จนอาจจะทำให้โครงสร้างของอาคารสน.สามเสน ทรุดตัวเพิ่ม เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงเร่งสูบน้ำออกควบคู่กับการเทคอนกรีตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรับมือกับฝนที่อาจจะตกลงมาอย่างหนักในช่วงบ่าย
จากการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดความการทรุดตัว ตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ ยังไม่พบว่าอาคารของสน.สามเสน ทรุดตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ก็ยังไม่พบว่ามีดินในหลุมสไลด์เช่นกัน