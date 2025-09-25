โผล่พบตร.แล้ว 8 รุ่นพี่มหาลัยดัง ยันบริสุทธ์ใจ ปัดรับน้องโหดในบ้านเช่า เล็งหมายเรียกอีก 12 ราย

รุ่นพี่วิศวกรรมโยธา 8 คน พบตร. ยันบริสุทธ์ใจปฎิเสธกิจกรรมรับน้อง-ทร้ายร่างกาย ในบ้านเช่าที่ถูกกล่าวหา ตร.เตรียมออกหมายเรียกรุ่นพี่ที่เหลืออีก 12 คน
เมื่อวันที่ 25ก.ย.68 ที่ สภ.เมืองนนทบุรี กลุ่มรุ่นพี่กว่า 8 คน ประกอบด้วยผู้หญิง 3 คน และผู้ชาย 5 คน ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 คณะวิศวกรรมโยธา ซึ่งถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมรับน้องโหด ได้เดินทางเข้าพบ พ.ต.ต.ธราธิป เพ็งขำ สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี และ ร.ต.ท.สุภัทรชัย บุญมาก รอง สว.(สอบสวน) เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
นายบี (นามสมมุติ) ตัวแทนกลุ่มรุ่นพี่ เปิดเผยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ตนและเพื่อน ๆ ไม่เคยจัดกิจกรรมรับน้องในบ้านเช่าตามที่ถูกกล่าวหา และไม่เคยมีการทำร้ายร่างกายใด ๆ เกิดขึ้น โดยการเดินทางมาวันนี้ก็เพื่อยืนยันและให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมากับพนักงานสอบสวน
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกประวัติของรุ่นพี่ทั้ง 8 คน ที่เดินทางมาวันนี้ไว้ พร้อมย้ำว่าการเข้าพบครั้งนี้เป็นเพียงการแสดงความบริสุทธิ์ใจเท่านั้น โดยพนักงานสอบสวนจะมีการเรียกสอบปากคำอีกครั้งอย่างละเอียดในภายหลัง ส่วนผู้ที่ยังไม่มาพบอีก 12 คน จะถูกออกหมายเรียกเพื่อเข้าสอบปากคำ หากยังเพิกเฉยก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป