"บิ๊กเต่า"รับลูกสอบเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ มั่วสีกา -ยังไม่ออกหมายเรียกเพิ่มเติมคดี "อลงกต"

รอง ผบช.ก.รับลูกตรวจสอบเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ มั่วสีการอง ผบก.ป.เผยยังไม่ออกหมายเรียก-หมายจับเพิ่มเติมคดี "ทิดอลงกต"
วันนี้ (13 ก.ย. ) พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป. กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนกรณีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัดพระบาทน้ำพุว่า เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า “ถั่วแระ เชิญยิ้ม” และบุคคลที่ถูกพาดพิงรายอื่น ๆ เป็นผู้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ จำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อนจึงจะสรุปได้ ส่วนกระแสข่าวเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่น โดยเฉพาะ “ตลกชื่อดัง 3 พยางค์”นั้น หากบุคคลดังกล่าวหรือผู้ที่ถูกพาดพิงประสงค์จะให้ข้อมูล ต้องประสานผ่าน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. ก่อนจะส่งเรื่องให้กองปราบปรามตรวจสอบตามขั้นตอน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการประสานเข้ามาอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายจับหรือแจ้งข้อกล่าวหาใครเพิ่มเติมทุกอย่างต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตาม
ด้าน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวว่า ชุดสืบสวนสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพิสูจน์หาทรัพย์ของวัดพระบาทน้ำพุที่อาจจะถูกยักย้ายถ่ายเทไป หรือเล่นแร่แปรธาตุ ซึ่งขอเวลาในการตรวจสอบ เช่นเดียวกับกรณีวัดบางคลานที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ยังกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารที่มีพฤติกรรมพัวพันสีกา-เงินวัด ว่าพอจะได้ยินกระแสข่าวดังกล่าว แต่ทั้งนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางเจ้าอาวาสด้วย อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่พบมีผู้ร้องเรียนมายังศูนย์ป้องกันปราบปรามภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาโดยตรงแต่ผู้ที่ต้องการร้องเรียนสามารถนำหลักฐานเข้ามาที่กองปราบปรามเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เลย