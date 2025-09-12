เร่งหาหลักฐานเชื่อมโยง "ตลก 3 พยางค์-ทิดอลงกต" - พบทุจริตวัดบางคลาน 30 ล้าน

รอง ผบช.ก.เผยเร่งรวบรวมหลักฐานหาความเชื่อมโยง "ตลก 3 พยางค์-ทิดอลงกต" - พบทุจริตวัดบางคลานรวม 30 ล้านบาทในรอบ 10 ปี ตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร รักษาการเจ้าอาวาส เพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างชาวบ้านกับพระสงฆ์
วันนี้ ( 12 ก.ย.) พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีวัดพระบาทน้ำพุ ว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนของมูลนิธิและวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะบัญชีเงินที่เกี่ยวข้องกว่า 100–200 บัญชี ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรัดสอบปากคำพยานทุกส่วน ทั้งลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องในมูลนิธิ เพื่อให้ทราบว่าเงินที่หมุนเวียนในแต่ละบัญชีมีผู้รับผิดชอบอย่างไร โดยเฉพาะประเด็นสำคัญ 24 เรื่อง เรากำลังเร่งสอบให้ครบภายใน 10 วัน จากนั้นจะมีการประชุมสรุปความคืบหน้าอีกครั้ง
สำหรับกรณีตลกชื่อดัง 3 พยางค์ พล.ต.ต. จรูญเกียรติระบุว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับอดีตพระอลงกตหรือไม่ โดยขณะนี้ยังไม่มีการนัดหมายสอบปากคำและยังไม่มีการพูดคุยกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตามต้องตรวจสอบว่าบุคคลนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงที่อดีตพระอลงกตยังเป็นพระอยู่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่กำลังศึกษาอย่างรอบคอบ
พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าตรวจสอบวัดบางคลานว่า มีการทุจริตเงินวัดรวม 30 ล้านบาทในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังพบการค้าขายวัตถุมงคลที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของวัด โดยมีการนำเงินที่ได้ไปฝากในบัญชีบุคคลอื่นแทนบัญชีวัด นอกจากนี้ตำรวจได้เรียกสอบไวยาวัจกรและกรรมการวัดหลายคน ซึ่งมีการนำเอกสารค่าใช้จ่ายและข้อมูลทางการเงินเก็บไว้ที่บ้านพักส่วนตัวมาตรวจสอบว่ามีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ขอยืนยันว่า เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการตรวจสอบเส้นทางเงิน การสอบปากคำพยาน และการรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อให้การสอบสวนเสร็จสิ้นและสามารถดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน
รอง ผบช.ก.กล่าวด้วยว่า มีการพูดคุยและประชุมร่วมกันเป็นคณะใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 18 ฝ่าย และตำรวจภูธรจังหวัด โดยมีมติแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเก่า มาดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส เพื่อสร้างความเป็นกลางและความสมานฉันท์ระหว่างชาวบ้านกับพระสงฆ์ในการปกครองวัด