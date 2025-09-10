"บิ๊กเต่า" นำทีมลุยค้นวัดบางคลาน พบเงินหายหลายสิบล้าน-รักษาการเจ้าอาวาสล่องหน

รอง ผบช.ก.นำทีมบุกตรวจสอบวัดบางคลาน พบเงินวัดหายหลายสิบล้าน พิรุธสร้างวัตถุมงคลแต่เงินเข้าบัญชีบุคคลอื่น ส่วนรักษาการเจ้าอาวาสไม่สามารถติดต่อได้
วันนี้ ( 10 ก.ย. ) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก.นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบวัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน (หลวงพ่อเงิน) อ.โพทะเล จ.พิจิตร เนื่องจากตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา วัดดังกล่าวมักมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการวัด กับ ชาวบ้าน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากเรื่องความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการเงินต่าง ๆของวัด
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี 2557 นับจากวันที่เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรในขณะนั้นมีคำสั่งปลดอดีตเจ้าอาวาส อ้างว่ามีการนำเงินของวัดไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จนก่อให้เกิดความขัดแย้งในหมู่ชาวบ้านและคณะกรรมการวัด ซึ่งที่ผ่านมาตำรวจและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพยายามเข้ามาเป็นคนกลางช่วยแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด แต่สุดท้ายปัญหากลับยังคงมีอยู่ และ กลายเป็นปัญหายืดเยื้อ ที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ ยังคงมีเรื่องครุกรุ่นมาอย่างต่อเนื่อง
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวอีกว่า ประกอบกับที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องความไม่โปร่งใสของการบริหารจัดการเงินของวัด และ มูลนิธิของวัดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีเงินจากมูลนิธิของวัดบางคลานสูญหายไปเป็นจำนวนมาก หลักหลายสิบล้านบาท ซึ่งในอดีตวัดแห่งนี้เคยมีเงินสะสมสูงถึงหลักร้อยล้านบาท
อย่างไรก็ตามนอกจากจะพบว่าเงินของมูลนิธิถูกโอนออกไปอย่างไม่ชัดเจนแล้ว เจ้าหน้าที่ยังพบเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตอีกหลายเรื่อง เช่น การขายวัตถุมงคลแต่เงินไม่เข้าบัญชีของวัด แต่กลับไปเข้าบัญชีชื่อบุคคลอื่นแทน ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและหลักฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ยังไม่มีการสอบปากคำใครอย่างเป็นทางการแต่จะมีการเรียกสอบไวยาวัจกร กรรมการวัด และอดีตเจ้าอาวาสที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รักษาการเจ้าอาวาสคนปัจจุบันไม่สามารถติดต่อได้แล้ว อย่างไรก็ตามจุดประสงค์หลักของการเข้ามาตรวจสอบครั้งนี้ก็เพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานาน และสร้างความโปร่งใสให้กับการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินของวัด เพื่อให้วัดสามารถเดินหน้าต่อไปได้