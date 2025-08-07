เผยอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ฯ ลักเงินวัด7 ล้านเปย์"สีกากอล์ฟ" -อดีตเจ้าคณะพิจิตร โกง มจร. 3 ล้าน

รอง ผบช.ก.เผย อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ฯ นำเงินยักยอกเงินวัดโอนให้ "สีกากอล์ฟ"รวมกว่า 7 ล้าน ส่วนอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร โกงเงิน มจร. 3 ล้าน ไปใช้ส่วนตัว สอบสวนทั้งคู่ยังปากแข็งให้การปฏิเสธ
วันนี้ ( 7 ส.ค.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าการจับกุม 3 ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับสีกากอล์ฟ ว่า วันนี้เป็นการสืบสวนขยายผลจากคดีสีกากอล์ฟ ที่ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการทางพระธรรมวินัยไปเรียบร้อย แต่ในส่วนนี้เป็นเรื่องของอาญาทุจริต เมื่อพบความชัดเจนจึงขออำนาจจากศาลอาญาทุจริตกลางออกหมายจับ โดยผู้ต้องหามีทั้งหมด 3 คน อดีตพระ 2 คน ประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร และเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท รวมถึงคนรับใช้ของเจ้าอาวาส ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังสอบปากคำอยู่ เบื้องต้นยังไม่มีใครให้การรับสารภาพ แต่ก็เป็นเรื่องของผู้ต้องหาที่จะให้การอย่างไรก็ได้
รอง ผบช.ก.กล่าวต่อว่า จากแนวทางสืบสวนพบว่าเจ้าอาวาสวัดใหญ่ฯ นำเงินโอนให้สีกากอล์ฟเป็นรายวันมานาน รวมเป็นเงินกว่า 7 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินจากบัญชีวัด ส่วนคนรับใช้ก็ทุจริตเงินวัดไปใช้ส่วนตัว ซึ่งเป็นการโกงเงินค่าเช่าเรือของวัด ส่วนอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ก็มีการทุจริตเงิน มจร. 3 ล้านบาท ไปใช้ส่วนตัว แต่ไม่ได้ให้สีกากอล์ฟ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าได้มีการพูดคุยกับอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร หรือไม่ว่าเป็นรักแรกของสีกากอล์ฟ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า เท่าที่พูดคุยยังไม่ได้ตอบว่าเป็นรักแรก อ้างว่าสีกากอล์ฟคิดไปเอง ไม่ได้รักแรกอะไรด้วย ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการขยายผลกับพระที่ลาสิกขาไปแล้วโดยจะทำคู่ขนานไปกับเรื่องของพระธรรมวินัย หากพบความผิดใครเพิ่มก็ต้องดำเนินคดี