ด่วน!ตำรวจสอบสวนกลาง นำหมายฯบุกคุมตัว “ทิดวิรัช-อดีต จจ.พิจิตร” ฐานผิด ม.147,157

พิจิตร – ตำรวจสอบสวนกลาง นำหมายศาลบุกถึงบ้าน..คุมตัว “ทิดวิรัช อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร-อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง” หิ้วเข้ากรุงทันที
วันนี้(7 ส.ค.68) ช่วงสายที่ผ่านมา มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง ได้นำหมายศาล เข้าควบคุมตัว “ทิดวิรัช” อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ถึงบ้านที่ จ.พิจิตร
ทั้งนี้ทิดวิรัช หรือพระเทพวัชรสิทธิเมธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร และอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง หนึ่งในอดีตพระชั้นผู้ใหญ่ ที่ตกเป็นข่าวฉาวว่าเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับ “สีกากอล์ฟ” ได้ตัดสินใจแหกพรรษา ลาสิกขาที่วัดตากฟ้า พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์ ซึ่งมีพระธรรมวชิราภรณ์ หรือ “เจ้าคุณริด” รองเจ้าคณะภาค 4 เป็นเจ้าอาวาสวัด เมื่อ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มีการตรวจสอบทรัพย์สินวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ตลอดจนบัญชีเงินฝาก-วัตถุมงคล ฯลฯ มาอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะมีการนำหมายศาลเข้าควบคุมตัวเข้ากรุงเทพฯดังกล่าว
ทั้งนี้ทิดวิรัช ถูกควบคุมตัวตามหมายจับศาลอาญาทุจริตกลาง ที่ 74/68 ที่นิติกรกลาง มจร.เป็นผู้กล่าวหา นายวิรัติ วัชรสิทธิเมธี
หรือพระเทพวัชรสิทธิเมธี ฐานความผิด ปอ.ม.147,157มูลค่าความเสียหาย 3,000,000 บาท
เนื่องจาก กก.4 บก.ปปป. ได้สืบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ทำหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เนื่องจากนางสาววิลาวัลย์หรือกอล์ฟ มีการรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของตนเองจากพระเทพวัชรสิทธิเมธี ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรจำนวนหลายครั้ง อีกทั้งยังเคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว กันมาก่อน ตั้งแต่ปี 2558
กระทั่งพบว่า ก่อนเกิดเหตุหลวงปู่ทองดี ได้มีการมอบเงินบริจาคให้กับมจร.พิจิตร ซึ่งพระเทพวัชรสิทธิเมธี เป็นผอ. ดูแลมจร.อยู่ด้วย จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนา มจร.ผ่านทางบัญชีธนาคารที่พระเทพวัชรสิทธิเมธี มอบให้แต่ปรากฎว่าบัญชีธนาคารดังกล่าวนั้น ไม่ได้เป็นบัญชีของทางมจร.พิจิตร และไม่มีการนำเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของมจร.พิจิตร ในห้วงเวลาเดียวกันเลย