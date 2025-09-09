"ถั่วแระ" โร่แจงปมถูกโยงคดีวัดพระบาทน้ำพุ-ยอมรับเป็นลูกศิษย์ "ทิดอลงกต" ปัดยุ่งเกี่ยวเงินวัด

"ถั่วแระ เชิญยิ้ม" โร่พบตำรวจกองปราบแจงปมถูกโยงคดีวัดพระบาทน้ำพุยอมรับเป็นลูกศิษย์ "ทิดอลงกต"จริง แต่ ยืนยันไม่เคยยุ่งเกี่ยวเงินบริจาควัด
วันนี้ (9ก.ย.)ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 13.00 น. นายศรสุทธา กลั่นมาลี หรือ "ถั่วแระ เชิญยิ้ม" ตลกชื่อดัง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและชี้แจงกรณีถูกพาดพิงคดีวัดพระบาทน้ำพุ
โดยถั่วแระ เชิญยิ้ม กล่าวว่า วันนี้มาเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ 100% แต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าได้เป็นตลกที่เอาเงินของวัดไปหรือไม่ ถั่วแระ เชิญยิ้ม ตอบเพียงว่า "อุ๊ย คำถามแรงจัง"
ถั่วแระ เชิญยิ้ม กล่าวปฏิเสธว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเงินวัดทั้งสิ้น ปกติทำบุญกับหลาย ๆ วัดอยู่แล้ว แต่ก็ยอมรับว่าเป็นลูกศิษย์ของทิดอลงกต จึงมีการพูดกันอยู่บ้าง ส่วนเรื่องความเกี่ยวข้องต่าง ๆ ในประเด็นคดีวัดพระบาทน้ำพุทั้งหมดยืนยันว่าไม่ทราบว่าตนเองถูกโยง ทั้งนี้ไม่มีความกังวลกับเรื่องนี้ แต่ตื่นเต้นที่ต้องมาชี้แจงในฐานะผู้บริสุทธิ์
ผู้สื่อรายงานกรณี นายวิชัย ปุญญะยันต์ หัวหน้าวงออร์เคสตราพิงค์แพนเตอร์ พร้อมด้วย นางสุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ และ นายวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ หนึ่งในสมาชิกวง "ดิอิมพอสซิเบิล" ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปิน ที่ อดีตพระอลงกต เคยว่าจ้างแสดงดนตรี เดินทางเข้าพบ พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และ ยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตยักยอกเงินวัดว่าการเข้าขี้แจงในฐานะพยานของกลุ่มนักดนตรี เมื่อวานที่ผ่านมา เบื้องต้นให้การไปในทิศทางเดียวกัน ในเชิงอ้างว่า ทิดอลงกต เป็นคนติดต่อว่าจ้างให้ไปแสดงดนตรี เหมือนการจ้างงานปกติ โดยมีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงเอกสารการว่าจ้างงาน อีกทั้งยังนำเงินส่วนตัวร่วมบริจาคทำบุญกับวัดอีกด้วย โดยมีหลักฐานเป็นใบอนุโมทนาบัตร อย่างไรก็ตามจากคำให้การของกลุ่มนักดนตรีดังกล่าว เบื้องต้นขณะนี้ยังไม่พบข้อสงสัยว่าทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดร่วมกับทิดอลงกตแต่อย่างใด