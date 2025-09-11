จับช่างแสบ! แอบนำนาฬิกาหรู "นีโน่ เมทนี" จำนำ 5 แสน-รับติดพนันออนไลน์

ตำรวจคอมมานโดบุกรวบช่างแสบ แอบนำนาฬิกาหรู "นีโน่-เมทนี บุรณศิริ" ที่ส่งซ่อมไปจำนำ สารภาพลักของลูกค้า 11 เรือน ได้เงิน 5 แสน นำไปเล่นพนันออนไลน์- ส่งให้เมีย สปป.ลาว เหลือติดบัญชีไม่ถึงหมื่น
วันนี้ (11 ก.ย. ) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.ไผท คูสันเทียะ ผกก.1 บก.ปพ. พ.ต.ท.เอกพงษ์ ผูกพันธ์ รอง ผกก.1 บก.ปพ. พ.ต.ท.จตุพร ติกแก้ว สว.กก.1 บก.ปพ.นำกำลังจับกุม นายนรินทร์ อายุ 60 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 722/2568 ลงวันที่ 15 ส.ค.68 ข้อหา “ลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในครอบครองของนายจ้าง” และหมายจับศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 21 มี.ค.65 ข้อหา " ยักยอกทรัพย์" พร้อมของกลางตั๋วจำนำ 10 ใบ ได้ที่ห้องพักไม่ทราบเลขที่ ถนนกสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
สืบเนื่องจาก นายนรินทร์ ผู้ต้องหารายนี้มีอาชีพเป็นช่างซ่อมนาฬิกา ได้ก่อเหตุนำนาฬิกาข้อมือของลูกค้ารวม 11 เรือนไปจำนำ รวมถึงนาฬิกา 2 เรือนของ นีโน่-เมทนี บุรณศิริ นักแสดงและผู้จัดรายการโทรทัศน์ชื่อดัง ที่นำมาให้ซ่อมแซม โดยได้รับเงินจากการจำนำรวมกว่า 500,000 บาท การจำนำครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา
ต่อมาผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความไว้ที่สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี กระทั่งพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า ผู้ต้องหาได้หลบหนีมากบดานเช่าห้องพักที่ จ.ศรีสะเกษ เป็นเวลา 10 วันแล้ว จึงนำกำลังตามจับกุมดังกล่าว
สอบสวนนายนรินทร์ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่า ได้นำนาฬิกาหรูของลูกค่้าที่เอามาให้ซ่อมไปจำนำจริง นำเงินที่ได้ใช้เล่นพนันออนไลน์ และอีกส่วนหนึ่งโอนไปให้ภรรยาที่อาศัยอยู่ใน สปป.ลาว เหลือเงินในบัญชีไม่ถึง 10,000 บาท จึงนำส่ง สภ.คลองหลวง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป