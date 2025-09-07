บุกรวบแก๊งโจ๋ 3 จชต.ยกพวกนับสิบบุกยิงช่างซ่อมรถย่านคลองตันตาย-เจ็บ 2

คอมมานโดบุกรวบแก๊งโจ๋สามจังหวัดชายแดนใต้ ยกพวกนับสิบบุกยิงช่างซ่อมรถย่านคลองตันดับ 1 สาหัส 1 แค้นจำนำรถกับกลุ่มคนตาย แต่ถูกไฟแนนซ์ตามยึดเพราะขาดส่งค่างวด
วันนี้ (7 ก.ย.) พ.ต.ต.อาชวิน อาจทวี สว.กก.สายตรวจฯบก.ปพ. พร้อมด้วย ร.ต.ต.สุเทพ ชิดมณี รอง สว.(ป). กก.สายตรวจ บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นายอาดือนัน อายุ 29 ปี ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ที่ จ.501/2568 ลงวันที่ 16 ก.ค.68 ข้อหา “ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, ร่วมกันเป็นซ่องโจรฯ, ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองฯ, ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะฯ และ ร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดฯ” ได้บริเวณหน้าแคมป์คนงาน ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทั้งนี้เมื่อต้นเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ต้องหาพร้อมพวกกว่า 10 คน บุกใช้อาวุธปืนยิงถล่มอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งภายในซอยพัฒนาการ 32 แขวงและเขตสวนหลวง กทม. จนเป็นเหตุให้ นายซูกีพลี อายุ 28 ปี ช่างซ่อมรถเสียชีวิต และ นายอดุลย์ อายุ 33 ปี ช่างซ่อมรถอีกราย ได้รับบาดเจ็บสาหัส สาเหตุมาจากก่อนหน้านี้ นายอดุลย์ ได้รับจำนำรถจักรยานยนต์จากกลุ่มผู้ต้องหา แต่ต่อมารถคันดังกล่าวถูกพนักงานบริษัทไฟแนนซ์มาตามยึดที่อู่ เหตุเพราะติดค้างค่างวดรถหลายงวด
จากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาไม่พอใจที่ นายอดุลย์ ยอมปล่อยให้รถของตนเองไปง่าย ๆ จึงทำให้เกิดเรื่องบาดหมางกันอย่างรุนแรง เคยมีการนัดมาพูดคุยเจรจาปัญหากันหลายครั้งแต่ไม่เป็นผล กระทั่งยกพวกมาที่อู่ โดยพยานให้การว่า นายฮาซัน เป็นคนยิงปืนเข้าไปในอู่จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว ต่อมาพนักงานสอบสวน สน.คลองตัน ได้ขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ก่อนจับกุมได้แล้วหลายราย กระทั่งตามจับกุมนายอาดือนันได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งสน.คลองตันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป