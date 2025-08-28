"ดีเอสไอ" แจงขัดหมายเรียกพยานคดีฮั้ว สว. ไม่ให้ความร่วมมือ ส่อถูกดำเนินคดี

MGR Online - อธิบดีดีเอสไอ เผย พยานคดีฮั้ว สว. "อั้งยี่-ฟอกเงิน" ไม่มาให้ข้อมูลอาจถูกดำเนินคดี เตรียมร่อนหมายพยานเพิ่มอีก 480 ราย ยันเร่งทำคดีต่อเนื่อง
วันนี้ (28 ส.ค.) ณ ห้องสนฉัตร ชั้น 3 กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยความคืบหน้าคดีฮั้ว สว. ฐาน "อั้งยี่-ฟอกเงิน" คดีพิเศษที่ 24/2568 ว่า สำหรับพยานคดีฮั้ว สว. ไม่มาให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวน ต้องดูเจตนาเป็นรายๆ ว่ามีความจงใจขัดหมายเรียกหรือไม่ ขณะนี้มีการส่งพนักงานสอบสวนลงพื้นที่เพื่อสอบสวนปากคำพยานให้ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยมีรายชื่อพยาน 1,200 รายที่เป็นกลุ่มที่เชื่อว่าจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสมัครวุฒิสภา (สว.) แต่กลับไม่ลงคะแนนให้ตัวเองแล้วไปเลือกบุคคลที่จัดตั้งขึ้น อย่างไรก็ดี ก็ยังมีพยานบางรายที่ให้การเป็นประโยชน์
เมื่อถามว่าส่วนกรณีออกหมายเรียกพยานในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ แต่กลับไม่มีใครให้ความร่วมมือกับดีเอสไอ พ.ต.ต.ยุทธนา เผยว่า คงมีมาตรการกับผู้ขัดหมายเรียกพยาน แต่ขอให้มีการประชุมของคณะพนักงานสอบสวนก่อน โดยการออกหมายเรียกพยานไม่ได้จำกัดจำนวนครั้ง แต่ถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้ต้องหาก็มีเหตุให้ขอศาลออกหมายจับได้
"ส่วนกรอบระยะเวลาในการทำสำนวนคดี คณะพนักงานสอบสวนจะเร่งดำเนินการอย่างเร็วที่สุด เพราะจำนวนพยาน 1,200 ราย หากให้การเป็นประโยชน์ก็จะได้พิจารณาเรียกบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหาการกระทำความผิด โดยเฉพาะกลุ่มคนที่รู้เห็นในกระบวนการฟอกเงิน ฮั้ว สว."
รายงานข่าวแจ้งว่า กรณีขอหมายเรียกพยานกลุ่มแรกนั้น หากมีหมายเรียกครั้งที่ 2 แล้วยังคงไม่ให้ความร่วมมือเข้าให้ปากคำพนักงานสอบสวนตามสถานที่กำหนด และไม่มีการแจ้งขอเลื่อนให้พนักงานสอบสวนรับทราบ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ เพื่อให้ดำเนินคดีในส่วนของการขัดหมายเรียกพยาน นอกจากนี้ ในห้วงสัปดาห์นี้คณะพนักงานสอบสวนได้มีการออกหมายเรียกพยานเพิ่มอีก 480 ราย