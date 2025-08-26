ป.หิ้ว "หมอบี" สอบปากคำ เจ้าตัวเครียดปัดตอบคำถามสื่อ

ตำรวจกองปราบคุมตัว "หมอบี" สอบปากคำ หลังจับกุมได้ที่บ้านพักย่านจตุจักร เจ้าตัวสีหน้าเคร่งเครียดปัดตอบคำถามสื่อ
วันนี้ ( 26 ส.ค.) ที่ กองปราบปราม เมื่อเวลา 10.00 น. ตำรวจ กก.1 บก.ป.ได้ควบคุมตัวนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีสนับสนุนเจ้าพนักงาน เบียดบังยักยอกทรัพย์ และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงิน
ทั้งนี้หมอบีได้สวมเสื้อเชิ้ตสีน้ำตาล และสวมกุญแจมือ มีผ้าดำคลุมไว้ สีหน้าเคร่งเครียด และปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชน ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวขึ้นไปที่ กก.1 บก.ป.เพื่อสอบปากคำต่อไป