ทูตจีนมอบ 20 ล้านหยวน ให้อนุทิน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากความขัดแย้งไทย-กัมพูชา

MGR Online - เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ส่งมอบความช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมจากรัฐบาลจีนมูลค่า 20 ล้านหยวน ให้แก่นายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนไทยที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
วานนี้ (15 ม.ค.) นายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้เข้าพบกับนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี และมอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากรัฐบาลจีนจำนวน 20 ล้านหยวน ให้แก่ประชาชนไทยที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
เอกอัครราชทูตจางกล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนและไทยได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการที่จีนจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประเทศไทย ความช่วยเหลือของจีนประกอบด้วยเงินสด 10 ล้านหยวน และสิ่งของบริจาคมูลค่าอีก 10 ล้านหยวน ซึ่งจีนหวังว่าจะช่วยให้ประชาชนชาวไทยเอาชนะความยากลำบาก และสร้างบ้านเรือนขึ้นใหม่ได้โดยเร็วที่สุด จีนยินดีกับสถานการณ์หยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาในปัจจุบัน และหวังว่าไทยและกัมพูชาจะดำเนินการตามผลการประชุมฝู่เซียนต่อไป เสริมสร้างการติดต่อ สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และทำให้ความสัมพันธ์กลับมาภาวะปกติโดยเร็วที่สุด จีนยินดีที่จะมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในแบบของเอเชียต่อไป
นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกุล ขอบคุณรัฐบาลจีนสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยเน้นย้ำว่าการกระทำนี้แสดงให้เห็นถึงประเพณีอันดีงามของการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างจีนและไทย และมิตรภาพอันลึกซึ้งดั่งที่กล่าว "จีน ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน" ไทยให้ความสำคัญกับสันติภาพในภูมิภาคและยินดีที่จะร่วมมือกับกัมพูชาเพื่อรักษาเสถียรภาพตามแนวชายแดน