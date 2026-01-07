พูดแปลกๆตลอด!ทูตจีนเมินโวยกัมพูชายิงใส่ทหารไทย เบี่ยงประเด็นชื่นชม2ชาติยึดถือข้อตกลงหยุดยิง

หลังจากไทยกล่าวหากัมพูชายิงเข้าใส่ระหว่างหยุดยิง เอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงพนมเปญ ไม่ส่งเสียงตำหนิใดๆ พูดเพียงแค่ปักกิ่งแสดงความหวังว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะเดินหน้ายึดถือข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด เพื่อความยั่งยืนของข้อตกลง ฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจกันและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ชาติ ตามรายงานของพนมเปญโพสต์
"ในฐานะเพื่อนและเพื่อนบ้านใกล้ชิดของทั้ง 2 ประเทศ จีนรู้สึกมีความหวังต่อการที่กัมพูชาและไทยยังคงเดินหน้าปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง และส่งคืนทหารกัมพูชา 18 นายกลับประเทศของพวกเขาอย่างปลอดภัย" หวัง เหวินปิน เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ในวันอังคาร(6ม.ค.) อ้างถึงกรณีที่กองทัพไทยปล่อยตัวทหารกัมพุชา 18 นาย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม หลังจากควบคุมตัวนาน 155 วัน
"เราหวังว่ากัมพูชาและไทยจะยังคงมองไปข้างหน้าและก้าวไปข้างหน้า ยกระดับการเจรจาและการสื่อสาร ร่วมกันประกันข้อตกลงหยุดยิงที่สมบูรณ์และยั่งยืน ฟื้นฟูความไว้วางใจและปรับปรุงความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไป เหล่านี้คือรากฐานของผลประโยชน์ระยะยาวของทั้งประชาชนชาวกัมพูชาและชาวไทย นอกจากนี้แล้วยังเป็นสิ่งที่ประชาคมชาวกัมพูชาอยากเห็น"
ความเคลื่อนไหวของ หวัง เหวินปิน มีขึ้นหลังจากกองทัพภาคที่ 2 ของไทย กล่าวหากองกำลังกัมพูชายิงใส่ดินแดนของไทย ตามรายงานของพนมเปญโพสต์ อย่างไรก็ตามทางกระทรวงกลาโหมกัมพูชาอ้างว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับเหตุระบิดใกล้พื้นที่ช่องบก ซึ่งทำให้ทหารกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ 2 นาย ระเบิดมีต้นตอจากกระสุนที่ตกค้างอยู่ในกองขยะ
"จีนจะเดินหน้าข้อริเริ่มความมั่นคงของโลกที่ผลักดันโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง หลังจากทั้ง 3 ประเทศ แสดงความมุ่งมั่นต่อทิศทางดังกล่าว ณ ที่ประชุมที่ฝู่เซียน และอำนวยความสะดวกอย่างกระตือรือร้น ผ่านหนทางอาเซียน ส่งเสริมความพยายามของทั้ง 2 ประเทศ สำหรับบรรลุเป้าหมายข้อตกลงหยุดยิงที่ยั่งยืนและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ชาติ นอกจากนี้แล้วจีนจะยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค และสร้างชุมชนหนึ่งๆที่มีอนาคตร่วมกันกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลาย" หวัง เหวินปินกล่าว
(ที่มา:พนมเปญโพสต์)