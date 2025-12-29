ไทยอย่าได้กังวล!จีนเผยเครื่องบินลงจอดกัมพูชา เพียงขนส่ง'เตนท์ ผ้าห่ม อาหาร'ช่วยชาวเขมร

จีนมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่าราว 2.85 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 88.5 ล้านบาท) ในนั้นมีทั้งเตนท์ ผ้าห่มและอาหาร แก่รัฐบาลกัมพูชา สำหรับนำไปแจกจ่ายพลเรือนผู้พลัดถิ่นฐานที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งกับไทย ความเคลื่อนไหวสนับสนุนครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพการเจรจา 3 ฝ่ายระหว่างกัมพูชา จีนและไทย
"วันนี้ ความช่วยเหลือของจีนล็อตแรกเดินทางมาถึงกัมพูชาแล้ว ซึ่งในนั้นรวมถึงเตนท์ ผ้าห่ม อาหารและสิ่งของอื่นๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้าวของเหล่านี้จะส่งมอบแก่ประชาชนชาวกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทันเวลา ช่วยยกระดับสภาพความเป็นอยู่และก้าวผ่านความยากลำบากในปัจจุบัน" หวัง เหวินปิน เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาระบุ ในข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ในวันอาทิตย์(28ธ.ค.)
เขาระบุต่อว่านับตั้งแต่ความขัดแย้งด้านชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยปะทุขึ้น จีนเป็นประเทศแรกที่เสนอมอบความช่วยหลือและมอบความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมที่สุด ในฐานะพันธสัญญาที่มีต่อมิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างจีนและกัมพูชา
รายงานข่าวของพนมเปญโพสต์ระบุว่าตามแนวชายแดนอยู่ในภาวะสงบเข้าสู่วันที่ 2 ในวันอาทิตย์(28ธ.ค.) หลังจากทั้ง 2 ประะเทศ ลงนามในถ้อยแถลงร่วมในเรื่องเกี่ยวกับการหยุดยิงในทันที และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันเสาร์(27ธ.ค.)
ในขณะเดียวกัน หวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน กำลังเป็นเจ้าภาพการประชุมหนึ่งในมณฑลยูนนาน โดยการประชมดังกล่าวมี ปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา และรัฐมนตรีต่างประเทศของไทย รวมถึงคณะผู้แทนฝ่ายทหารจากทั้ง 2 ประเทศ เข้าร่วม
"สันติภาพคือความปรารถนาร่วมของทั้งประชาชนชาวกัมพูชาและชาวไทย และจีนก็เสาะแสวงหาสิ่งนี้อย่างไม่หยุดหย่อนเช่นกัน" หวังกล่าว "เรายินดีกับถ้อยแถลงหยุดยิงโดยกัมพูชาและไทย และเราจะเล่นบทบาทในทางบวกและสร้างวรรค์ ในการสร้างความมั่นคงแก่ข้อตกลงหยุดยิง เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน และสถาปนาสันติภาพที่ยั่งยืน" เขากล่าว
(ที่มา:พนมเปญโพสต์)