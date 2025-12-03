คณะทูตจีน-ปธ.กก.รพ.เทียนฟ้ามูลนิธิ มอบเงินบริจาคเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

โฆษกรัฐบาล เผย ความช่วยเหลือและกำลังใจจากมิตรประเทศสู่ชาวใต้ เอกอัครราชทูตจีนฯ พร้อมคณะ และประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ มอบเงินบริจาคเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันนี้ (3 ธันวาคม 2568) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ จากนายจาง เจี้ยนเว่ย์ (H.E. Mr. Zhang Jianwei) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายสมัย กวักเพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ สมาคมไทย–จีนในประเทศไทย ตลอดจนผู้แทนจากองค์กรและบริษัทจีนในประเทศไทย โดยมีนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนางชนิดา เกษมศุข รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ร่วมในพิธี
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญดังนี้
เอกอัครราชทูตจีนฯ แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมระบุว่าความช่วยเหลือครั้งนี้สะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างไทย–จีน ดุจญาติพี่น้องและมิตรสหายที่ยืนหยัดเคียงข้างกันมาโดยตลอด
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้จีนได้ให้ความช่วยเหลือมูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาทแล้ว และในวันนี้ เอกอัครราชทูตจีน พร้อมคณะจากสมาคมไทย–จีน องค์กร และบริษัทจีนในประเทศไทย ได้ร่วมมอบเงินบริจาคเพิ่มเติมกว่า 32 ล้านบาท อีกทั้ง คณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิได้ร่วมมอบเงินบริจาคเพิ่มเติมอีก 5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตจีนฯ ได้กล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างมิตรภาพระหว่างสองประเทศครั้งใหม่ และไทย-จีน กำลังเข้าสู่โอกาสใหม่ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกมิติ และสร้างความผาสุขให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศ
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตจีนฯ ผู้แทนสมาคมชาวจีน และองค์กรจีนต่าง ๆ ในนามรัฐบาลและประชาชนชาวไทย สำหรับน้ำใจและการสนับสนุนที่ส่งมอบให้ผู้ประสบภัย ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและมิตรภาพอันยั่งยืนระหว่างไทย–จีน ดั่งคำกล่าวที่ว่า “จีน–ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” พร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะเร่งเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า และธุรกิจในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่น
ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตจีนฯ พร้อมผู้แทนองค์กรจีนต่าง ๆ อีกครั้ง พร้อมยืนยันว่าความช่วยเหลือทั้งหมดจะถูกนำไปใช้เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องผู้ประสบภัย