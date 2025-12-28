สื่อเขมรตีข่าวบอกจีนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 20 ล้านหยวนแก่กัมพูชา

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานอ้างคำกล่าวของเอกอัครราชทูตจีนประจำพนมเปญว่า ความช่วยเหลือฉุกเฉินจากจีนที่เกิดขึ้นหลังจากการเยือนจีนของ ปรัก สุคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชุมชนผู้พลัดถิ่น ที่ประกอบด้วยอาหาร เต็นท์ และผ้าห่ม
รายงานระบุว่า จีนได้มอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินมูลค่า 20 ล้านหยวน (ประมาณ 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แก่กัมพูชา เพื่อช่วยเหลือพลเรือนพลัดถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งชายแดน ในระหว่างการเยือนมณฑลยูนนานของปรัก สุคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ที่เข้าร่วมการประชุมไตรภาคี
“วันนี้ ความช่วยเหลือชุดแรกจากจีนได้มาถึงกัมพูชาแล้ว ที่รวมถึงอาหาร เต็นท์ และผ้าห่ม หวังว่าสิ่งของเหล่านี้จะเป็นความช่วยเหลือที่ทันท่วงทีสำหรับประชาชนชาวเขมรที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และเอาชนะความยากลำบากในปัจจุบัน” หวัง เหวินปิน เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา ระบุในโพสต์บนเฟซบุ๊กในวันนี้ (28)
รายงานระบุว่า มีชาวกัมพูชาประมาณ 640,000 คน ต้องพลัดถิ่นจากบ้านเรือนเนื่องจากการปะทะกันระหว่างกัมพูชาและไทยที่ทวีความรุนแรงขึ้นนับตั้งแต่การสู้รบครั้งใหม่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.
สถานการณ์ชายแดนยังคงสงบโดยไม่มีสัญญาณของการยิงปืนหรือการโจมตีทางอากาศหลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เที่ยงวานนี้ หลังจากกัมพูชาและไทยได้ลงนามข้อตกลง 16 ข้อ ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป
ปรัก สุคน ที่กำลังพบหารือกับหวัง อี้ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีน และสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทย ในการประชุมไตรภาคีวันนี้และวันพรุ่งนี้ ได้แสดงความชื่นชมต่อบทบาทที่แข็งขันของจีนในการสนับสนุนการหยุดยิง
การประชุมไตรภาคีจัดขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบัน แม้ว่าการสู้รบจะยุติลงแล้ว แต่จีนระบุว่ามุ่งหวังที่จะอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ระหว่างกัมพูชาและไทย.