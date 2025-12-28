ขอเป็นกาวใจ!ปักกิ่งจูงมือไทย-กัมพูชาพบปะกันในจีน หลัง2ฝ่ายลงนามข้อตกลงหยุดยิง

จีนในวันเสาร์(27ธ.ค.) แสดงความยินดีกับถ้อยแถลงหยุดยิงร่วมที่ลงนามโดยกัมพูชาและไทย และเผยว่ารัฐมนตรีต่างประเทศปักกิ่งจะพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศจากทั้ง 2 ชาติในจีน อ้างอิงประกาศที่โพสต์บนเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศจีนในช่วงบ่ายวันเดียวกัน
กัมพูชาและไทยเห็นพ้องกันในวันเสาร์(27ธ.ค.) สำหรับหยุดยิงเป็นครั้งที่ 2 ในรอบไม่กี่เดือน ยุติเหตุปะทะตามแนวชายแดนอันหนักหน่วงที่ลากยาวนานหลายสัปดาห์ ในการสู้รบระหว่าง 2 ชาติเพื่อนบ้านอาเซียน ครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปี
กระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการพูดคุยเจรจาและปรึกษาหารือ เป็นแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสพหรับคลี่คลายข้อพิพาทต่างๆนานาที่มีความซับซ้อน
ถ้อยแถลงบอกต่อว่า หวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน จะพบปะกับ ปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย ในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในวันที่ 28-29 ธันวาคม พร้อมระบุตัวแทนทางทหารจากทั้ง 3 ชาติจะเข้าร่วมด้วย
จีนระบุว่าพวกเขามีความตั้งใจเดินหน้าจัดหาเวทีและอำนวยความสะดวกการติดต่อสื่อสารที่มีสาระสำคัญและลงรายละเอียดมากกว่าเดิมระหว่างกัมพูชาและไทย "จีนจะแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในแนวทางของตนเองเพื่อช่วยกัมพูชาและไทยร่วมกันหยุดยิง กลับมาแลกเปลี่ยนค้าขาย ฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางการเมืองกันและกัน บรรลุเป้าหมายพลิกฟื้นความสัมพันธ์และธำรงไว้ซึ่งสันติภาพในภูมิภาค" ถ้อยแถลงกล่าว
ในพนมเปญ หวัง เหวินปิน เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา บอกว่าปักกิ่งยินดีกับข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อตอนเที่ยงวันของวันเสาร์(27ธ.ค.) ที่ผ่านมา
"มันเป็นข่าวดีมากที่กัมพูชาและไทยบรรลุความเห็นพ้องต้องกันในข้อตกลงหยุดยิง" หวังโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก "หวังว่าสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันจะนำไปสู่การบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ และวิถีชีวิตของผู้คนทั้ง 2 ฟากฝั่งจะกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว"
เขาบอกต่อว่าจีนยังคงมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นในการสนับสนุนการเจรจาสันติภาพ และมีความตั้งใจแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการฟื้นฟูสันติสุข
(ที่มา:รอยเตอร์)