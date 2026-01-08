จีนมอบความช่วยเหลือมูลค่า 400,000 ดอลลาร์ ให้หน่วยงานกำจัดทุ่นระเบิดกัมพูชา

MGR ออนไลน์ - จีนได้มอบความช่วยเหลือมูลค่า 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ แก่ภาคการกำจัดทุ่นระเบิดของกัมพูชา โดยความช่วยเหลือดดังกล่าวได้มอบให้แก่หน่วยปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและช่วยเหลือเหยื่อจากทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAA) ในวันนี้ (8) ซึ่งกัมพูชายังได้แสดงความขอบคุณต่อจีนสำหรับการมีส่วนร่วมในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา
พิธีส่งมอบความช่วยเหลือดังกล่าวมี ลี ธุช รัฐมนตรีอาวุโสและรองประธานคนแรกของ CMAA และ หวัง เหวินปิน เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา เป็นประธาน
ลี ธุช เปิดเผยว่าความช่วยเหลือจากจีนดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ ตลอดจนอุปกรณ์และยานพาหนะ รวมมูลค่า 425,000 ดอลลาร์สหรัฐ
“สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงาน แต่เป็นเครื่องมือสำหรับการป้องกัน มอบความหวัง และเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยรับประกันความปลอดภัยและประสิทธิภาพในขณะที่เจ้าหน้าที่กำจัดทุ่นระเบิดของเราดำเนินภารกิจที่สูงส่งในการปลดปล่อยแผ่นดินกัมพูชาจากมรดกอันโหดร้ายของสงคราม” ลี ธุช กล่าว
ลี ธุช ยังแสดงความขอบคุณต่อฝ่ายจีนที่ยังคงให้การสนับสนุนภาคส่วนการกำจัดทุ่นระเบิดในกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว จีนยังให้การสนับสนุนด้านเงินทุน ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค การพัฒนาศักยภาพ การให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงจากทุ่นระเบิด และความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม
“ด้วยการสนับสนุนนี้ ชีวิตนับไม่ถ้วนได้รับการปกป้อง ชุมชนได้รับการฟื้นฟู และผู้รอดชีวิตได้รับการเสริมศักยภาพให้สามารถสร้างอนาคตของตนเองขึ้นได้ใหม่” ลี ธุช ระบุ
เมื่อไม่นานนี้ จีนได้ให้ความช่วยเหลือมูลค่า 20 ล้านหยวน หรือประมาณ 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงครามชาวกัมพูชา.