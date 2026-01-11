จีนปรับกฎเข้มคุมอีคอมเมิร์ซบนไลฟ์สตรีมมิง-แพลตฟอร์มค้าออนไลน์

สำนักข่าวซินหัวรายงาน -- สำนักบริหารการกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐของจีนและสำนักบริหารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีน แถลงเมื่อวันพุธ (7 ม.ค.) เผยเอกสาร 2 ฉบับว่าด้วยการควบคุมภาคส่วนอีคอมเมิร์ซบนไลฟ์สตรีมมิงและแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ของประเทศให้ดียิ่งขึ้น
ข้อบังคับใหม่เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซบนไลฟ์สตรีมมิงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผู้เข้าร่วมในธุรกิจต้องปฏิบัติตาม โดยผู้ดูแลห้องไลฟ์สตรีมมิง รวมถึงบุคลากรด้านการตลาด ถูกสั่งห้ามทำการโฆษณาเท็จ การหมิ่นประมาททางการค้า และการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย
ส่วนข้อบังคับอีกฉบับหนึ่งมุ่งเน้นกฎเกณฑ์ที่ควบคุมแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้การซื้อขายออนไลน์ดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ และปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของทุกฝ่าย
ข้อบังคับใหม่นี้ยังระบุว่า แพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ควรนำกฎที่ตนกำหนดขึ้นมาใช้เพื่อกำหนดข้อจำกัดหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่สมเหตุสมผลต่อกิจกรรมทางธุรกิจบนแพลตฟอร์มของตน อีกทั้งไม่ควรจำกัดสิทธิของผู้บริโภค กระทำการเลือกปฏิบัติด้านราคาโดยอาศัยข้อมูล หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการเป็นสมาชิกฝ่ายเดียวโดยพลการ
ทั้งสองหน่วยงานจะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผ่านการแบ่งปันข้อมูลและการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้แพลตฟอร์มออนไลน์ทำการประเมินตนเองและเผยแพร่รายงานการปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอ
(แฟ้มภาพซินหัว : พนักงานของบริษัทจีเกอร์แนะนำของเล่นบล็อกอัจฉริยะผ่านการไลฟ์สตรีมมิงในเขตซุ่นเต๋อ เมืองโฝซาน มณฑลกว่างตงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 29 ต.ค. 2025)