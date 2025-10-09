สักผิวมันธรรมดาไป! วัยรุ่นจีนแห่ &'สักฟัน&' เทรนด์ใหม่สุดล้ำ

เรียกว่ากำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่วัยรุ่น สำหรับการ "สักฟัน" หรือการตกแต่งที่ครอบฟันให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการสลักลวดลาย หรือตัวอักษรต่างๆ เช่น "ร่ำรวย" "บรรลุเป้าหมาย" "อายุยืน" และ "ประสบความสำเร็จ" เป็นต้น
ตามรายงาน เทรนด์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบันทันตกรรม โดยโรงพยาบาลต่างๆ มักเสนอบริการตกแต่งที่ครอบฟันฟรี เพื่อดึงดูดลูกค้า
"ที่ครอบฟันของเรา ทำจากวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ที่ไม่เพียงแต่ช่วยซ่อมแซมฟันที่มีปัญหาของคุณเท่านั้น หากยังมีอักษร หรือลวดลายสลักไว้อีกด้วย โดยจะปรับแต่งให้เข้ากับคุณโดยเฉพาะ” โฆษณาของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง)
ด้านพนักงานท่านหนึ่งเผยว่า "เทคโนโลยีการสักฟันเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ลูกค้าจำนวนมากแห่กันมาเพื่อสลักสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ ปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวถือว่าพัฒนาไปมากแล้ว"
โดยราคาการครอบฟันของโรงพยาบาลจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,000 หยวน (ประมาณ 10,000 บาท)
หญิงคนหนึ่งจากจี่หนาน มณฑลซานตง กล่าวว่า เธอรู้สึกว่าการมีตัวอักษรบนฟันมันดูเท่ดี เลยตัดสินใจสักคำว่า "慎 (เชิ่น)" ซึ่งมีความหมายว่า ระวัง หรือรอบคอบ
อย่างไรก็ตาม ภายหลังผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความกังวล และออกมาเตือนว่าเทรนด์นี้อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากในระยะยาว โดยอาจเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ หรือโรคปริทันต์อักเสบมากขึ้น
ที่มา : 內地年輕人熱議牙冠刻字 這兩組詞最受歡迎
Viral Trend Of Getting Tattoos On Teeth Sparks Debate On Dental Health In China