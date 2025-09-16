ห่างไป 16 ปี เพื่อกลับมารักกันใหม่! สาวไปซื้อข้าวเช้า เจ้าของร้านดันเป็น &'รักแรก&' ตกลงหมั้นกันใน 5 วัน

ถ้ามันใช่เดี๋ยวก็กลับมาเจอกันใหม่! เรื่องราวของหญิงสาวจากเมืองฮุ่ยโจว มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ที่ออกมาซื้อข้าวเช้า แต่กลับได้พบเจ้าของร้าน ซึ่งเป็นรักแรกอย่างไม่คาดคิด
ทั้งคู่คบกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลาย ซึ่งต่างฝ่ายต่างเป็นรักแรกของกันและกัน ทว่าหลังจากจบการศึกษาในปี 2009 พวกเขาก็แยกย้ายไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยคนละที่ เลยห่างกันไป
"ถ้ามีวาสนาคงได้พบกันอีก" คำพูดทิ้งท้ายของพวกเขาก่อนจากกัน ซึ่งใครจะไปคิดว่าพวกเขาจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งในอีก 16 ปีต่อมา
โดยในวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา หญิงสาวคนดังกล่าวได้ออกมาซื้ออาหารเช้า เธอพบว่าเจ้าของร้านดูคล้ายกับคนรักเก่าเอามากๆ พอได้รับการยืนยัน เธอก็ถึงกับตกใจจนต้องยกมือขึ้นมาปิดปาก ขณะเดียวกัน ด้านนายอี๋ว์ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน ก็รู้สึกประหลาดใจไม่แพ้กัน แต่เขาก็จำเธอได้ตั้งแต่แรกเห็น เพียงแต่ว่าไม่กล้าทักก่อน จนกระทั่งเธอเอ่ยปากถาม
พวกเขาแลกวีแชทกัน โดยคืนนั้นทั้งคู่คุยกันจนถึงตี 3 และได้รู้ว่าหลังจากแยกทางกันไป ต่างคนต่างไม่ได้ไปมีใครใหม่ และยังโสดกันจนถึงตอนนี้
ภายหลังฝ่ายหญิงได้เล่าเรื่องราวให้พ่อแม่ฟัง ซึ่งพวกท่านก็สนับสนุนและเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาคบกันอย่างกระตือรือร้น เรียกว่าถึงขนาดเชิญนายอี๋ว์มากินข้าวด้วยกันในอีก 3 วันต่อมา
จากนั้น ในวันที่ 29 ส.ค. ซึ่งตรงกับเทศกาลชีซี หรือวันวาเลนไทน์จีน พวกเขาตกลงหมั้นหมายกัน และมีกำหนดจัดงานแต่งงานภายในปลายปีนี้
"การได้พบกันเป็นเรื่องที่น่ายินดี ไม่มีอะไรต้องเสียใจ เราวางแผนจะแต่งงานกันช่วงปลายปีนี้" นายอี๋ว์กล่าว พร้อมเสริมว่า มันเหมือนกับได้ย้อนวันวาน กลับไปสานต่อความรักในวัยเยาว์อีกครั้ง
