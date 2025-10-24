คลิกคลิป : งานแคนตันแฟร์ 2025 ดึงดูดบริษัทคุณภาพสูงร่วมงานมากเป็นประวัติการณ์

งานแคนตันแฟร์ ครั้งที่ 138 ได้เปิดฉากขึ้นที่เมืองกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยมีบริษัทคุณภาพสูงจากจีนเข้าร่วมงานกว่า 10,000 ราย สูงสุดเป็นประวัติการณ์
งานแคนตันแฟร์ปี 2025 นี้จะจัดขึ้นเป็น 3 ระยะ จนถึงวันที่ 4 พ.ย. ครอบคลุมทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการสูงถึง 1.55 ล้านตารางเมตร รวม 74,600 บูธ จำนวนผู้จัดแสดงสินค้ามีกว่า 32,000 ราย สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมี 3,600 บริษัทเข้าร่วมเป็นครั้งแรก และที่พิเศษขึ้นไปอีก คือ จำนวนบริษัทคุณภาพสูงที่เข้าร่วมมีกว่า 10,000 รายเป็นครั้งแรก
ในบรรดาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตั้งใจเปิดตัวในงานแคนตันแฟร์ปีนี้ มี 63% เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีนวัตกรรม 48% มีฟังก์ชันการใช้งานที่ได้รับการอัพเกรด 47% นำแนวคิดสีเขียวและคาร์บอนต่ำมาใช้ และ 31% ใช้วัสดุเชิงนวัตกรรม แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งนวัตกรรมในการค้าต่างประเทศได้อย่างเต็มที่
ที่มา : China Media Group