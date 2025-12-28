ผลจากการแต่งงานระหว่างเครือญาติ! ชายจีนเกิดมามีมือเหมือนก้ามปู มีเท้าเหมือนกีบวัว

ชายแซ่หลีจากเมืองป๋อโจว มณฑลอันฮุย ป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรม ส่งผลให้เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติ โดยมือแต่ละข้างจะมีเพียง 3 นิ้ว บางนิ้วก็ติดกันจนดูเหมือนก้ามปู ส่วนเท้าของเขาก็มีเพียงข้างละ 2 นิ้ว ซึ่งติดกันคล้ายกับกีบวัว
ตามรายงาน หลี่เล่าว่าตอนเด็กๆ เขาไม่ได้รู้สึกแตกต่าง หรือแปลกแยกมากนัก เพียงแต่ทุกครั้งที่ออกไปข้างนอก เขามักจะถูกผู้คนจับจ้องและถูกเด็กๆ ชี้นิ้วใส่ ซึ่งค่อนข้างสร้างความอึดอัดให้กับเขา
ยิ่งไปกว่านั้น ทุกครั้งที่แม่เห็นสภาพมือและเท้าของเขา ก็จะร้องไห้ออกมาเสมอ
“ผมไม่รู้ว่าแม่ร้องไห้ไปกี่ครั้งแล้ว” หลี่กล่าว โดยสาเหตุที่ทำให้หลี่เกิดมาเป็นเช่นนี้นั้น เกิดจากการที่คุณปู่และคุณย่าทางฝั่งแม่ของเขา ซึ่งเป็นญาติกัน ได้แต่งงานกัน โดยไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงจากโรคทางพันธุกรรมที่จะเกิดขึ้น
แม้ในรุ่นแม่ของเขาจะไม่พบความผิดปกติใดๆ แต่ความผิดปกติทางพันธุกรรมก็ได้ปรากฏขึ้นในรุ่นของหลี่ ซึ่งเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์การถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบข้ามรุ่น
ผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นว่า การแต่งงานในหมู่ญาติเพิ่มโอกาสที่บุตรหลานจะเป็นโรคทางพันธุกรรม ซึ่งมักเป็นตั้งแต่แต่กำเนิด และยากที่จะรักษา โดยอาจส่งผลกระทบไปตลอดชีวิต
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีข้อจำกัดทางร่างกาย แต่หลี่ก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา เขาอดทน มุ่งมั่นและตั้งใจมาตั้งแต่ยังเด็ก โดยสมัยก่อนเขาได้เรียนรู้เทคนิคการทำลูกโป่งด้วยตนเอง ก่อนที่จะหันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับฮีเลียม เขายังบอกอีกว่า นอกจากการขับรถแล้ว เรื่องอื่นๆ ก็ไม่มีปัญหา
ทั้งนี้ หลี่บอกว่าเขาไม่ต้องการโทษคนรุ่นก่อน พร้อมเน้นย้ำว่าความพิการทางกายไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวในชีวิต ความพยายามและทัศนคติต่างหากที่เป็นกุญแจสำคัญเพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การยอมรับและเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น จะทำให้เราสามารถกำหนดชะตาชีวิตของตนเองได้
อนึ่ง หลี่แต่งงานและมีครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยลูกทั้ง 3 คนของเขาล้วนมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งทำให้หลี่รู้สึกสบายใจเป็นอย่างมาก
