กายพิการ แต่ใจไม่หยุดฝัน! เด็กชาย 11 ขวบ สลัดไม้ค้ำทิ้ง โชว์ลีลาเต้นเบรกแดนซ์ หวังได้เข้าร่วมเอเชียนเกมส์สักวันหนึ่ง (มีคลิป)

"‘ผมจะต้องยืนขึ้นให้จงได้!’"

ทั้งนี้ พ่อแม่ของหลี่ก็เป็นผู้พิการเช่นกัน โดยพ่อของเขามีปัญหาด้านสายตา ส่วนแม่ของเขาเป็นโรคเดียวกับหลี่ ทั้งสองหาเลี้ยงชีพด้วยการเปิดร้านนวดแผนจีน รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการคนอื่นๆ มีงานทำ

หลังเรื่องราวของหลี่ได้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น

จากคลิป ทันทีที่เสียงเพลงดังขึ้น หลี่ก็สลัดไม้ค้ำทั้ง 2 ทิ้งด้วยความมั่นใจ จากนั้นก็เหยียดแขนตรง ก้มตัวลง ดีดขาขึ้นมา ทำเป็นท่าหกสูงก่อนที่จะเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆ เพื่อโชว์สเต็ปเบรกแดนซ์ของเขาแต่ละท่าที่เขาโชว์ล้วนต้องใช้ทักษะในการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขน เพราะถ้าแขนไม่แข็งแรงก็คงจะทำท่าทางเหล่านี้ไม่ได้ในตอนท้ายๆ เขาได้โชว์ท่ากังหันลมและหกสูงด้วยแขนข้างเดียว เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชม พอการแสดงจบลง เขาก็ได้รับเสียงปรบมือและคำชมอย่างล้นหลามพ่อของเขาเล่าว่า แม้แต่ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่และเจ็บปวดที่สุด หลี่ก็ยังคงพูดว่าด้านครูสอนเต้นเบรกแดนซ์เผยว่า หลี่ฝึกซ้อมอย่างหนักและขยันสุดๆ โดยวันจันทร์-ศุกร์ หลังจากเลิกเรียน หลี่จะมาฝึกซ้อมเป็นเวลา 2 ชม. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์จะซ้อมนานถึง 7 ชม.เพราะความขยันและความทุ่มเท ส่งผลให้ในปี 2023 หลี่ติด 32 อันดับแรกในการแข่งขันเบรกแดนซ์ระดับประเทศที่เมืองฉูโจว มณฑลอันฮุย และปีที่ผ่านมา เขาก็ได้รับรางวัลการแสดงยอดเยี่ยม จากการประกวด National Art Biennale Disabled Youth ครั้งที่ 5 ณ กรุงปักกิ่งหลี่กล่าว“ลองจินตนาการดูสิว่าเขาต้องใช้ความพยายามมากขนาดไหนถึงจะเต้นได้แบบนี้” “เด็กน้อยบนเวที พอเห็นว่าเขาพยายามขนาดไหน มันทำให้ฉันน้ำตาไหลและเศร้าใจ" และ "เรื่องราวของเขาย้ำเตือนพวกเรา ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ หากเรามีความฝัน"ที่มา : Disabled Chinese boy wows audiences with street dancing, dreams of performing at Asian Games (SCMP)