หนุ่ม 17 สุดกลุ้ม! หน้าอกโตเกินชาย หลังซื้อยารักษาสิวมากินเอง

ใครที่ชอบซื้อยามากินเองต้องระวัง! หลังชายวัย 17 ปี จากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประสบกับภาวะเต้านมโตในผู้ชาย (Gynecomastia) เนื่องมาจากการพยายามรักษาสิวด้วยตนเอง
โดยอาเฉียงซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย เคยเข้ารับการรักษาสิวกับแพทย์และได้รับยาสไปโรโนแลคโตน (Spironolactone) มากินจนอาการดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพราะรู้สึกว่าการไปพบแพทย์ตามนัดนั้นเป็นอะไรที่ยุ่งยาก เลยตัดสินใจซื้อยามากินเอง
หลายเดือนผ่านไป หลังจากกินยาไปแล้วประมาณ 7-8 ขวด อาเฉียงก็สังเกตเห็นว่าเต้านมของเขามีอาการผิดปกติ โดยเต้านมข้างซ้ายของเขาค่อยๆ บวมและโตขึ้น ทั้งยังกดแล้วรู้สึกเจ็บ เรียกว่าผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด
หลังจากลังเลอยู่พักใหญ่ เขาก็ตัดสินใจไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ ซึ่งหลังจากแพทย์ทำการซักถาม ก็วินิจฉัยว่าอาเฉียงมีภาวะเต้านมโตในผู้ชาย ซึ่งเกิดจากการใช้ยาสไปโรโนแลคโตน
แพทย์ระบุว่า ความจริงแล้วยาดังกล่าวเป็นยาขับปัสสาวะชนิดหนึ่ง แต่เนื่องจากมีฤทธิ์ช่วยชะลอการผลิตฮอร์โมนแอนโดรเจน จึงถูกนำมาใช้ในการรักษาสิว แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เพราะอาจทำให้ฮอร์โมนเสียสมดุล โดยเฉพาะสำหรับผู้ชาย ฮอร์โมนเอสโตรเจนอาจเพิ่มสูงขึ้นและไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเต้านม จนมีภาวะเต้านมโตได้
หลังแพทย์สั่งให้อาเฉียงหยุดรับประทานยา และนัดตรวจติดตามผลในอีก 2 สัปดาห์ต่อมา ก็พบว่าอาการเจ็บและก้อนในเต้านมของเขา ดีขึ้นจนเกือบกลับมาเป็นปกติแล้ว
ทั้งนี้ แพทย์ยังเตือนด้วยว่า หากไม่ได้รับการรักษาให้ทันท่วงที เนื้อเยื่อเต้านมอาจเกิดพังผืด ซึ่งในกรณีนี้การผ่าตัดจะเป็นหนทางเดียวในการรักษา นอกจากนี้ ปัจจุบันพบวัยรุ่นชายจำนวนไม่น้อยที่มีภาวะเต้านมโต ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยามากินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ และเมื่อมีอาการผิดปกติควรรีบมาพบแพทย์ทันที เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพในระยะยาว
ที่มา : 17歲少年長青春痘自行買藥治療 皮膚好了「乳房Cup也升級」(CTWANT)