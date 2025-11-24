จับตามอง ! นักวิจัยจีนใช้เวลา 1 วินาทีสร้างขุมพลังงานรถอีวี-อาวุธเลเซอร์

ตัวเก็บประจุไดอิเล็กทริก ซึ่งเป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานชนิดหนึ่งสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า( อีวี ) และอาวุธเลเซอร์นั้น ล่าสุดนักวิจัยจีนสามารถผลิตโดยใช้เวลาแค่ 1 วินาที จากวิธีการเดิมที่ใช้เวลา 3,000 วินาที
ตัวเก็บประจุดังกล่าวมีโครงสร้างประกอบด้วยแผ่นฟิล์มใส (crystal films) คณะนักวิจัยของสถาบันวิจัยโลหะในสังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนสามารถสังเคราะห์ฟิล์มที่ว่านี้บนแผ่นซิลิคอนบางเรียบได้ภายในชั่วพริบตา โดยใช้เทคนิคการเผาให้อ่อนตัวแบบแฟลช ( flash annealing technique ) ซึ่งจะให้ความร้อนและเย็นลงในอัตรา 1,000 องศาเซลเซียสต่อวินาที ตามบทความเผยแพร์ ในวารสารไซเอนซ์ แอดวานซ์ ( Science Advances) ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
ตัวเก็บประจุซึ่งทำจากแผ่นฟิล์มที่ได้จากกระบวนการอันรวดเร็วนี้สามารถกักเก็บพลังงานได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยมีความหนาแน่นพลังงานสูง และรักษาประสิทธิภาพการกักเก็บไว้ได้ในช่วงอุณหภูมิกว้างสูงสุดถึง 250 องศาเซลเซียส (482 องศาฟาเรนไฮต์) ความหนาแน่นพลังงานดังกล่าวเทียบได้กับแผ่นฟิล์มที่ผลิตโดยใช้กระบวนการ 3,000 วินาที และมีเสถียรภาพทางความร้อน (thermal stability) เทียบเท่ากับแผ่นฟิล์มที่ผลิตโดยใช้กระบวนการ 1 ชั่วโมง
คณะนักวิจัยระบุในบทความว่าด้วยความสามารถในการเก็บประจุและคายประจุอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีความหนาแน่นพลังงานสูง ตัวเก็บประจุไดอิเล็กทริกจึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการใช้งานด้านต่างๆ เช่น รถไฟฟ้าไฮบริด ระบบเรดาร์ เลเซอร์กำลังสูง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง รวมถึงการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรงอย่างการสำรวจน้ำมันและก๊าซใต้ดิน
ขณะที่งานวิจัยของกองทัพเรือสหรัฐอเมริการะบุว่า มีความเป็นไปได้ที่อาจมีการนำตัวเก็บประจุไดอิเล็กทริกนี้มาใช้ในการพัฒนาอาวุธพลังงานแนวตรง (directed energy weapon) ซึ่งเป็นอาวุธระยะไกลในรูปแบบลำแสง เช่นเลเซอร์ เพื่อสร้างความเสียหายหรือทำลายเป้าหมายข้าศึก
ที่มา :เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์