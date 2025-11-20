คอกาแฟว่าไง? พิพิธภัณฑ์จีนเปิดตัว &'กาแฟแมลงสาบ&' ยันดื่มได้ปลอดภัย (มีคลิป)

กล้าดื่มไหม? กลายเป็นที่ฮือฮาบนโลกออนไลน์ หลังพิพิธภัณฑ์แมลงในกรุงปักกิ่งเปิดตัวเครื่องดื่มสุดแหวกแนว อย่าง "กาแฟแมลงสาบ" ที่ไม่เพียงทำทุกคนตกตะลึงด้วยการนำผงแมลงสาบบดมาโรยบนหน้าเครื่องดื่ม หากยังใส่หนอนนกอบแห้งมาเพิ่มเนื้อสัมผัสให้ทุกคนได้เคี้ยวเพลินอีกด้วย
ผู้ที่กล้าลิ้มลองกาแฟแก้วนี้ได้รีวิวว่า "มันมีกลิ่นไหม้และออกเปรี้ยวเล็กน้อย" และ "มันไม่น่าขยะแขยงอย่างที่คิด"
กาแฟแมลงสาบดังกล่าวมีจำหน่ายแค่ที่ร้านกาแฟในพิพิธภัณฑ์แมลงเท่านั้น สงวนราคาอยู่ที่แก้วละ 45 หยวน (ประมาณ 225 บาท)
“เราเปิดตัวกาแฟดังกล่าวช่วงปลายเดือนมิ.ย. และมันได้กลายเป็นกระแสบนอินเทอร์เน็ตเมื่อไม่นานมานี้” “เนื่องจากเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีธีมเกี่ยวกับแมลง การมีเครื่องดื่มที่เข้ากันจึงดูเป็นไอเดียที่เข้าท่า” พนักงานของพิพิธภัณฑ์กล่าว พร้อมเสริมว่า ทางร้านสามารถขายกาแฟแมลงสาบได้มากกว่า 10 แก้วต่อวัน
นอกจากเมนูกาแฟแมลงสาบแล้ว ทางพิพิธภัณฑ์ยังมีเมนูเครื่องดื่มพิเศษๆ อีกหลายเมนู เช่น เมนูเครื่องดื่มที่ผสมน้ำย่อยของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง และเมนูเครื่องดื่มที่ทำจากมด ซึ่งมีขายแค่ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนเท่านั้น
เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์กล่าวว่า แม้เครื่องดื่มจากมดจะมีรสเปรี้ยว แต่เครื่องดื่มจากน้ำย่อยของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงกลับมีรสชาติเหมือนกาแฟธรรมดาทั่วไป
อย่างไรก็ดี ในเรื่องของความปลอดภัย เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ยืนยันว่า ส่วนผสมทั้งหมดที่พวกเขาใช้ล้วนมาจากร้านขายสมุนไพรยาจีนแผนโบราณ ซึ่งตามตำราแพทย์แผนจีนระบุว่า ผงแมลงสาบสามารถใช้เป็นยา โดยมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องการไหลเวียนโลหิต ขณะที่หนอนนกเหลืองอุดมไปด้วยโปรตีน จึงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
ทั้งนี้ ดูเหมือนว่าเมนูกาแฟแปลกๆ จะกลายเป็นเป็นเรื่องปกติในจีน โดยต้นปีนี้ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ก็เพิ่งสร้างความประหลาดใจด้วยกาแฟหนอนทอด และร้านกาแฟในมณฑลเจียงซีก็มีเมนูแปลกใหม่อย่างลาเต้ผสมพริก
