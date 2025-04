ไอเดียล้ำ! สิงคโปร์ส่ง 'แมลงสาบไซบอร์ก' มุดซากตึกช่วยค้นหาเหยื่อ 'แผ่นดินไหวพม่า'

หนังสือพิมพ์สเตรทส์ไทม์สรายงานว่า แมลงสาบซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ไซเบอร์เหล่านี้ถูกส่งไปยังพม่าเมื่อวันที่ 30 มี.ค. เพื่อสนับสนุนภารกิจของทีมกู้ภัย Operation Lionheart จากกองกำลังป้องกันพลเรือนสิงคโปร์ (SCDF) และยังถือเป็นครั้งแรกของโลกที่แมลงไซบอร์กประเภทนี้ถูกนำมาใช้ในภารกิจด้านมนุษยธรรมแมลงสาบไซบอร์กฝูงนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Home Team Science and Technology Agency (HTX) กับมหาวิทยาลัย Nanyang Technological University (NTU) และบริษัท Klass Engineering and Solutions โดยแม้จะยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา แต่ด้วยระดับความรุนแรงของภัยพิบัติในพม่าทำให้ HTX ตัดสินใจนำพวกมันออกมาใช้ในภารกิจจริงก่อนกำหนดเมื่อวันที่ 29 มี.ค. SCDF ได้ส่งทีมกู้ภัย 80 นายพร้อมสุนัขค้นหา 4 ตัวไปยังพม่า ขณะที่ทีมของ HTX ซึ่งประกอบด้วยวิศวกร 2 คนจาก HTX และอีก 2 คนจาก Klass Engineering and Solutions ได้เข้าร่วมภารกิจในวันถัดมาพร้อมกับทีมแมลงสาบไซบอร์กแมลงสาบมาดากัสการ์ซึ่งมีความยาวประมาณ 6 เซนติเมตรจะถูกติดตั้งกล้องอินฟราเรดและเซ็นเซอร์ขนาดเล็กไว้บนตัว และเนื่องจากพวกมันมีขนาดเล็กจิ๋วจึงทำให้สามารถมุดเข้าไปในซอกหลืบแคบๆ ที่มนุษย์หรือสุนัขดมกลิ่นเข้าไม่ถึงทีมวิศวกรจะใช้อิเล็กโทรดขนาดเล็กเพื่อกระตุ้นและกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของแมลงสาบจากระยะไกล จากนั้นระบบ machine-learning ก็จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์บนตัวแมลง ค้นหาสัญญาณชีพ และส่งข้อมูลต่อไปยังทีมค้นหาภาคพื้นดินเพื่อจัดสรรทรัพยากรไปยังจุดต่างๆ อย่างเหมาะสมแม้จนถึงขณะนี้จะยังไม่มีผู้รอดชีวิตที่ถูกพบโดยแมลงสาบไซบอร์ก แต่พวกมันก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์อย่างมากสำหรับการตรวจสอบภายในซากอาคารพังถล่มซึ่งจัดเป็นพื้นที่อันตรายเดิมทีฝูงแมลงสาบไซบอร์กเหล่านี้มีกำหนดใช้งานจริงในราวๆ ปี 2026 หลังจากที่มีการเปิดตัวครั้งแรกในงาน Milipol Asia-Pacific and TechX Summit ที่สิงคโปร์เมื่อเดือน เม.ย. ปี 2024พวกมันได้ปฏิบัติภารกิจครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มี.ค. บริเวณซากอาคารโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีขนาดประมาณ 2 สนามฟุตบอล โดยหลังจากที่ SCDF ได้ใช้สุนัขดมกลิ่นเข้าไปค้นหาแล้ว ก็ได้ร้องขอให้ทีมแมลงสาบของ HTX เข้าไปตรวจสอบใต้ซากอาคารโดยละเอียด ซึ่งใช้เวลาประมาณ 45 นาทีที่มา : must share news