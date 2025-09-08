xs
xsm
sm
md
lg

แม่ชาวจีนผู้พิการเสียดายหนังสือลูก! เอามาอ่านจนสอบติดป.โท นิติศาสตร์ ม.ดัง ในวัย 50 ปี (มีคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นางหยาง หญิงชาวจีนผู้พิการ เอาหนังสือที่ลูกทิ้งไว้มาอ่านจนสอบติดป.โท นิติศาสตร์ ม.ดัง ในวัย 50 ปี (ภาพจาก : สื่อจีน)
ใครจะไปคิดว่าความเสียดายหนังสือที่ลูกชายทิ้งไว้หลังสอบไม่ผ่าน จะเป็นเหตุให้คุณแม่ แซ่หยาง วัย 50 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการและเสียโฉม จากเหตุเพลิงไหม้เมื่อหลาย 10 ปีก่อน เกิดแรงบันดาลใจจนได้รับการตอบรับเข้าเรียนปริญญาโท ด้านกฎหมาย จาก Southwest Forestry University มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) เมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมา

“ฉันเคยประสบอุบัติเหตุจนพิการ กลายเป็นคนตกงานและซึมเศร้า ตอนนี้ฉันอายุ 50 ปีแล้ว และกำลังจะเริ่มต้นใหม่ ด้วยการไล่ตามความฝันในการคว้าปริญญาโทด้านกฎหมาย” ข้อความที่หยางโพสต์ลงบนโซเชียล

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ย้อนกลับไปช่วงปี 1990 หยางสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี จาก Tongji University ทว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อแขนและใบหน้าของเธอถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงในปี 2013 ทำให้เธอต้องสูญเสียแขนซ้ายและแขนขวาไปครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ ใบหน้าของเธอยังมีรอยแผลขนาดใหญ่ จึงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อปกปิดทุกครั้งเวลาออกไปนอกบ้าน

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เพียงส่งผลกระทบต่อร่างกาย หากยังส่งผลต่อจิตใจ หยางกลายเป็นซึมเศร้าและโรคเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD) เธอไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป จึงขอลาออก โดยอาศัยเงินบำนาญในการดำรงชีพ

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ถึงชีวิตจะพลิกผัน แต่หยางก็ไม่เคยหยุดฝัน เธอฝันอยากเรียนปริญญาโทมากว่า 20 ปีแล้ว และเริ่มเตรียมตัวสอบเมื่อ 2 ปีก่อน ด้วยความเสียดายหนังสือของลูกชาย

“ฉันคิดว่ามันน่าเสียดายจริงๆ ถ้าจะขายหนังสือพวกนี้แลัวได้เงินน้อยขนาดนี้” หยางกล่าว พร้อมเสริมว่า พอลองเปิดดูเนื้อหาข้างใน เธอก็รู้สึกว่ามันไม่ยาก เลยตัดสินใจลองไปสอบดู

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ระหว่างการสอบ หยางถูกสั่งให้ถอดหน้ากาก ซึ่งผู้คนก็ต่างตกใจเมื่อเห็นรอยแผลบนใบหน้าของแต่เธอก็คุ้นชินกับปฏิกิริยาเหล่านั้นแล้ว

“การสอบนี้ค่อนข้างท้าทาย ต้องขอบคุณการสนับสนุนจากสามีและลูกชาย ฉันเลยผ่านมันมาได้จนประสบความสำเร็จ”



หยางบอกว่า สำหรับบางคน ชีวิตหลังการเกษียณ คือ การทุ่มเทให้กับการเต้นรำ หรือการท่องเที่ยว แต่สำหรับเธอ ชีวิตหลังการเกษียณ คือ การเรียน และมันคงจะเป็นอะไรที่วิเศษมาก

ทั้งนี้ เธอยังทิ้งท้ายด้วยว่า “ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิต อย่าละทิ้งความฝัน” "ชีวิตคนเรานั้น ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่"

ที่มา : China mum, 50, admitted into law school after studying books left by son who failed same test (SCMP)

นางหยาง หญิงชาวจีนผู้พิการ เอาหนังสือที่ลูกทิ้งไว้มาอ่านจนสอบติดป.โท นิติศาสตร์ ม.ดัง ในวัย 50 ปี (ภาพจาก : สื่อจีน)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
กำลังโหลดความคิดเห็น