แม่ชาวจีนผู้พิการเสียดายหนังสือลูก! เอามาอ่านจนสอบติดป.โท นิติศาสตร์ ม.ดัง ในวัย 50 ปี (มีคลิป)

ใครจะไปคิดว่าความเสียดายหนังสือที่ลูกชายทิ้งไว้หลังสอบไม่ผ่าน จะเป็นเหตุให้คุณแม่ แซ่หยาง วัย 50 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการและเสียโฉม จากเหตุเพลิงไหม้เมื่อหลาย 10 ปีก่อน เกิดแรงบันดาลใจจนได้รับการตอบรับเข้าเรียนปริญญาโท ด้านกฎหมาย จาก Southwest Forestry University มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) เมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมา
“ฉันเคยประสบอุบัติเหตุจนพิการ กลายเป็นคนตกงานและซึมเศร้า ตอนนี้ฉันอายุ 50 ปีแล้ว และกำลังจะเริ่มต้นใหม่ ด้วยการไล่ตามความฝันในการคว้าปริญญาโทด้านกฎหมาย” ข้อความที่หยางโพสต์ลงบนโซเชียล
ย้อนกลับไปช่วงปี 1990 หยางสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี จาก Tongji University ทว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อแขนและใบหน้าของเธอถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงในปี 2013 ทำให้เธอต้องสูญเสียแขนซ้ายและแขนขวาไปครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ ใบหน้าของเธอยังมีรอยแผลขนาดใหญ่ จึงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อปกปิดทุกครั้งเวลาออกไปนอกบ้าน
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เพียงส่งผลกระทบต่อร่างกาย หากยังส่งผลต่อจิตใจ หยางกลายเป็นซึมเศร้าและโรคเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD) เธอไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป จึงขอลาออก โดยอาศัยเงินบำนาญในการดำรงชีพ
ถึงชีวิตจะพลิกผัน แต่หยางก็ไม่เคยหยุดฝัน เธอฝันอยากเรียนปริญญาโทมากว่า 20 ปีแล้ว และเริ่มเตรียมตัวสอบเมื่อ 2 ปีก่อน ด้วยความเสียดายหนังสือของลูกชาย
“ฉันคิดว่ามันน่าเสียดายจริงๆ ถ้าจะขายหนังสือพวกนี้แลัวได้เงินน้อยขนาดนี้” หยางกล่าว พร้อมเสริมว่า พอลองเปิดดูเนื้อหาข้างใน เธอก็รู้สึกว่ามันไม่ยาก เลยตัดสินใจลองไปสอบดู
ระหว่างการสอบ หยางถูกสั่งให้ถอดหน้ากาก ซึ่งผู้คนก็ต่างตกใจเมื่อเห็นรอยแผลบนใบหน้าของแต่เธอก็คุ้นชินกับปฏิกิริยาเหล่านั้นแล้ว
“การสอบนี้ค่อนข้างท้าทาย ต้องขอบคุณการสนับสนุนจากสามีและลูกชาย ฉันเลยผ่านมันมาได้จนประสบความสำเร็จ”
หยางบอกว่า สำหรับบางคน ชีวิตหลังการเกษียณ คือ การทุ่มเทให้กับการเต้นรำ หรือการท่องเที่ยว แต่สำหรับเธอ ชีวิตหลังการเกษียณ คือ การเรียน และมันคงจะเป็นอะไรที่วิเศษมาก
ทั้งนี้ เธอยังทิ้งท้ายด้วยว่า “ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิต อย่าละทิ้งความฝัน” "ชีวิตคนเรานั้น ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่"
ที่มา : China mum, 50, admitted into law school after studying books left by son who failed same test (SCMP)