“Visualise” เทคนิคคิดให้เป็นภาพ คิด - รู้สึก - และลงมือทำ ชีวิตสำเร็จแบบคนระดับท็อป

หากคุณฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงได้ คุณก็ฝึกจิตใจให้แกร่งขึ้นได้เช่นกันกับ VISUALISE หรือ “จินตภาพ” เทคนิคคิดให้เป็นภาพ คิด - รู้สึก - และลงมือทำ จินตภาพ ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ ไม่ใช่ความหวังลม ๆ แล้ง ๆ แต่คือกระบวนการที่สามารถฝึกได้อย่างเป็นระบบ มีหลักการรองรับและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่นักกีฬา นักธุรกิจ ไปจนถึงคนธรรมดาอย่างเรา ๆ
สำหรับในยุคที่ผู้คนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงทางกาย เรากลับละเลย “การฝึกฝนจิตใจ” ซึ่งเป็นรากฐานของทุกสิ่ง หนังสือ Visualise เทคนิคคิดให้เป็นภาพ ชีวิตสำเร็จแบบคนระดับท็อป 1% จึงเป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้เราหันกลับมาให้ความสำคัญกับ “ความเเข็งแรงทางจิตใจ” (Mental Fitness) กันอีกครั้ง
“การสร้างจินตภาพ” (Visualisation) เป็นเทคนิคที่หลายคนอาจคุ้นหูจากนักกีฬา นักพูด หรือผู้ประสบความสำเร็จระดับโลก แต่น้อยคนจะเข้าใจถึงหลักการทำงานที่ไม่ใช่เรื่องของ “ปาฏิหาริย์” หรือ “พลังลึกลับ” เพราะแท้จริงเเล้วการสร้างจินตภาพคือกระบวนการที่มีหลักทางประสาทวิทยาศาสตร์รองรับ และสามารถฝึกฝนได้อย่างเป็นระบบ
หนังสือเล่มนี้พูดถึงวิธีการฝึกสร้างจินตภาพ (Visualisation) ซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญในการวางระบบสมองใหม่ (Rewire) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ พัฒนาทักษะ และบรรลุเป้าหมาย ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าการฝึกจิตใจอย่างสม่ำเสมอเปรียบเสมือนการออกกำลังกายสำหรับสมอง โดยใช้หลักการทางประสาทวิทยาศาสตร์ เช่น Neuroplasticity และระบบกรองความสนใจในสมอง เพื่อเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมแบบเดิม ๆ ที่จำกัดศักยภาพ การสร้างจินตภาพช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ จัดการความเชื่อจำกัดตัวเอง และเพิ่มความยืดหยุ่นทางจิตใจในสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมวิธีสร้างกิจวัตรฝึกฝนและวินัยในระยะยาว
เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้จริงและพัฒนาความแข็งแรงทางจิตใจอย่างยั่งยืน โดยหนังสือแบ่งเทคนิคการสร้างจินตภาพออกเป็น 5 แบบหลัก ได้แก่
1. การสร้างจินตภาพเน้นผลลัพธ์ (Outcome Visualisation)
2. การสร้างจินตภาพเน้นกระบวนการ (Process Visualisation)
3. การสร้างจินตภาพเชิงสร้างสรรค์ (Creative Visualisation)
4. การสร้างจินตภาพเชิงลบ (Negative Visualisation)
5. การสร้างจินตภาพเพื่อสำรวจ (Explorative Visualisation)
การสร้างจินตภาพไม่ใช่การหลอกตัวเองให้หวัง แต่คือการฝึกจิตใจให้เห็นภาพชีวิตที่ปรารถนาอย่างชัดเจน จนสมองเริ่มเชื่อและร่างกายเริ่มทำตาม ความคิด ความรู้สึก และการกระทำ จึงสอดประสานกันเป็นหนึ่งเดียว นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้ในชีวิตจริง
“มายา ไรชูรา” (Maya Raichoora) ผู้เชี่ยวชาญด้านความแข็งแรงทางจิตใจชั้นนำระดับโลก ถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวที่พลิกชีวิตจากจุดตกต่ำที่สุดสู่การสร้างบริษัท เป็นนักพูดบนเวทีระดับโลก และช่วยผู้คนนับไม่ถ้วน เปลี่ยนชีวิตผ่านการฝึก "สร้างจินตภาพ" อย่างจริงจัง โดยอธิบายถึงทฤษฎีนี้อย่างชัดเจน ทั้งยังแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านความเจ็บปวด การฟื้นตัว และการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง ด้วยน้ำเสียงจริงใจ ซื่อตรง และเปี่ยมพลัง นอกจากเป็นคู่มือพัฒนาตนเองเเล้ว หนังสือเล่มนี้ยังเป็นเสมือน “คำเชิญชวน” ให้คุณมองเห็นภาพตัวเองในรูปแบบที่ดีขึ้น แล้วค่อย ๆ ไปให้ถึงจุดนั้นด้วยการฝึกฝน โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายใน
หนังสือเล่มนี้คือคู่มือที่จะพาคุณเริ่มต้นจากการ "เข้าใจจิตใจของตัวเอง" สู่การใช้เครื่องมือทรงพลังในการ "ลงมือเปลี่ยนแปลง" ไม่ใช่ด้วยการหลีกหนีความจริง แต่ด้วยวิธีอออกแบบความจริงที่ต้องการ และจะเป็นบทพิสูจน์ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เริ่มจากโลกภายนอกแต่ต้องมาจากข้างในตัวคุณเอง สามารถหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่ Amarinbooks: https://shorturl.asia/xp0D1