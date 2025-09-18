หญิงจีนไปตรวจร่างกาย พบเศษเทอร์โมมิเตอร์ที่ทิ่มค้างอยู่กว่า 22 ปี!

เมื่อไม่นานมานี้ หญิงแซ่หู จากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล เพราะกลัวสะโพกจะหัก หลังปั่นจักรยานล้ม ทว่าแพทย์กลับต้องประหลาดใจ เมื่อพบวัตถุแปลกปลอมอยู่ในร่างกายของเธอ
โดยจากผลตรวจ CT scan จะเห็นได้ชัดว่า มีวัตถุแปลกปลอมยาวประมาณ 2 เซนติเมตร อยู่บริเวณด้านหลังกระดูกเชิงกราน
อย่างไรก็ตาม เมื่อแพทย์นำผลตรวจมาให้เธอดู หูก็นึกขึ้นได้ว่า นี่น่าจะเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อ 22 ปีก่อน ในตอนที่เธอยังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา
หูเล่าว่า ตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งขอยืมยางลบ แต่เธอทำตกพื้นจนกระเด็นหายไปไหนไม่รู้ เลยลุกจากที่นั่งไปหาดู ด้านเพื่อนที่นั่งข้างๆ ซึ่งในมือกำลังถือเทอร์โมมิเตอร์อยู่ก็ช่วยหาเช่นกัน โดยเขาได้วางเทอร์โมมิเตอร์ไว้บนที่นั่งของเธอ
เมื่อเธอหายางลบเจอ ก็กลับมานั่งโดยที่ไม่ได้สนใจอะไร ซึ่งตอนนั้นเพื่อนคนนี้ได้เอามือวางไว้บนที่นั่งของเธอ พร้อมกับกำเทอร์โมมิเตอร์ไว้อยู่ในมือ ดังนั้น พอเธอนั่งลงมา เทอร์โมมิเตอร์จึงทิ่มเข้าไปที่ก้นซ้ายของเธออย่างจัง
หลังเกิดเหตุ หูถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที ซึ่งแพทย์ฉุกเฉินได้ทำการผ่าตัดเอาเทอร์โมมิเตอร์ออกมาได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม เธอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ และคาดว่าปลายเทอร์โมมิเตอร์บางส่วนอาจจะยังติดอยู่
"ที่เอาออกมามันสั้นลงไปนิดหน่อย ฉันเลยร้องไห้และบอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้ จากนั้นก็ได้ไปทำ CT scan หรือไม่ก็ X-ray แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่พบ" หูกล่าว
ท้ายที่สุด แพทย์ได้ทำการผ่าตัดและนำส่วนปลายของเทอร์โมมิเตอร์ที่ค้างอยู่กว่า 22 ปี ออกมาได้สำเร็จ ทั้งนี้ นับว่าโชคดีที่ไม่มีสารปรอทอยู่ในนั้น
