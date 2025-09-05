KMA แจง! หยุดขาย “Multi Face Stick” สี P1 หลัง อย.พบสารปรอทเกิน ย้ำผลตรวจเอกชนไม่พบปนเปื้อน แต่ขอยุติจำหน่ายถาวรเพื่อความปลอดภัยผู้บริโภค

แถลงการณ์จากเครื่องสำอาง KMA ตามที่หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ KMA Multi Face Stick เลขจดแจ้ง 10-2-6700008482 และได้พบข้อสงสัยเกี่ยวกับสารปรอทเกินค่ามาตรฐานใน 1 สี คือ P1 Aurora Pink จากทั้งหมด 3 เฉดสีในเซตนี้
เมื่อ KMA ได้รับการแจ้งเตือนข้อมูลดังกล่าวจาก อย. จึงได้ดำเนินการระงับการจำหน่ายสินค้า KMA Multi Face Stick สี P1 Aurora Pink จากทุกช่องทางการขายทันที พร้อมทั้งดำเนินการสอบทวนสินค้า ทั้งในส่วนการผลิตและการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวฯ ทั้ง 3 เฉดสี โดยสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ตามมาตรฐาน ISO17025 ได้แก่ Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. และ สถาบัน ALS Laboratory Group (Thailand)
โดยผลการตรวจสอบจากทั้ง 2 สถาบันยืนยันว่าไม่พบการปนเปื้อนสารปรอทในผลิตภัณฑ์ KMA Multi
Face Stick ทั้ง 3 สี อย่างไรก็ตาม แม้ผลการตรวจสอบจากสถาบันที่ทางแบรนด์ KMA ได้ส่งไปจะแตกต่างจากผลการตรวจสอบของ FDA ประเทศไทย (อย.) ทั้งนี้ KMA เคารพและยอมรับการตรวจสอบจากทาง อย. จึงได้ยุติการจำหน่าย KMA Multi Face Stick สี P1 Aurora Pink อย่างถาวรทันที
เพราะความปลอดภัยของผู้บริโภคคือสิ่งสำคัญที่สุด และ KMA ขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราสร้างสรรค์สินค้าที่ได้มาตรฐาน เราเคารพ ยอมรับ และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาโดยตลอด และเราจะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินการควบคุม ดูแล และเพิ่มความเข้มงวด ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนต่อไป
KMA ขออภัยที่ข่าวสารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความกังวลใจและความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนต่อผู้บริโภค หากลูกค้าเกิดความกังวลใจในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สามารถแจ้งมาที่ LINE @kmacosmetics เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต่อไป KMA ขอขอบพระคุณสำหรับทุกความไว้วางใจที่มอบให้ KMA เสมอมา
ฉบับที่ 2
เพราะความปลอดภัยของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุด
KMA ใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิต
เราคัดเลือกโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งในไทย เกาหลีใต้ และจีน ตรวจสอบคุณภาพทุกล็อตภายใต้มาตรฐาน GMP, ISO 22716, ISO 9001 และเป็นไปตามข้อกำหนดของ อย. เราพิถีพิถันกับทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ทุกครั้งที่ใช้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official: @kmacosmetics
#KMACosmetics #มั่นใจทุกครั้งที่ใช้ #GMP #ISO #มาตรฐานระดับสากล