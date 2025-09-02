อย. เตือนภัย ผงเฮนน่า "ไพรทอง" พบเชื้อจุลินทรีย์ - แบคทีเรีย อันตรายเกินมาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือนภัยผงเฮนน่า "ไพรทอง" ตรวจพบแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ (Total aerobic plate count) เกินมาตรฐานกำหนด ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค
วันนี้ 2 ก.ย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เก็บตัวอย่างเครื่องสำอางจากด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ โดยได้เก็บตัวอย่างเครื่องสำอาง ไพรทอง ผงเฮนน่าออร์แกนิค (PRAITHONG ORGANIC HENNA POWDER) ครั้งที่ผลิต Lot No. 2408-05 วันที่ผลิต MFD. 08/2024 วันหมดอายุ EXP. 08/2027 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบจำนวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ (Total aerobic plate count) เกินมาตรฐานกำหนด จัดเป็นเครื่องสำอางที่มีลักษณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559 จึงขอประกาศผลการตรวจสอบหรือผลวิเคราะห์เครื่องสำอางให้ประชาชนทราบ ดังนี้
ผลตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอางดังกล่าว ตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ คือ ตรวจพบจำนวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ (Total aerobic plate count) 19,000 โคโลนีต่อกรัม ซึ่งมากกว่า 1,000 โคโลนีต่อกรัม
ข้อแนะนำ
ขอให้เลือกซื้อเครื่องสำอางด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ ประชาชนควรเลือกซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน ฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อเครื่องสำอาง ชื่อทางการค้า ประเภทเครื่องสำอาง ชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตหรือปีเดือนที่ผลิต คำเตือน (ถ้ามี) และเลขที่ใบรับจดแจ้ง สำหรับร้านค้าที่ซื้อเครื่องสำอางเพื่อจำหน่าย ควรซื้อจากผู้มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ และมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ขายอย่างชัดเจน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ https://cosmetic.fda.moph.go.th/ประกาศผลการวิเคราะห์