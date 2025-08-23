“สมศักดิ์” เปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน มั่นใจช่วยยกระดับสินค้า-เสริมเศรษฐกิจสุขภาพ

“สมศักดิ์” นำทีมเปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ครั้งที่ 2 คึกคักดัน อสม. 3.5 หมื่นคน ร่วมขับเคลื่อนงานสุขภาพ-ยกระดับสมุนไพรไทยมั่นใจช่วย SMEs พัฒนาสินค้าได้มาตรฐาน ส่งออกได้ แข่งขันทันโลกดิจิทัล
เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ครั้งที่ 2 โดยมี นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางชัญญ์ญาณ์ ธำรงวินิจฉัย ผู้จัดการใหญ่กิจกรรมการตลาด เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ รองโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง ผู้บริหารกระทรวง และอสม. เข้าร่วมงาน
นายสมศักดิ์ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน รวมถึงการยกระดับภูมิปัญญาไทย สมุนไพรไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพ ซึ่งนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับกิจกรรมหลัก ในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผ่าน อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน กว่า 35,000 คน และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง และสมุนไพร ตนเชื่อว่างานครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความรู้ สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน หรือ SMEs ให้สามารถพัฒนาสินค้า ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และขอให้ช่วยกัน ยกระดับงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสุขภาพ ของพี่น้องประชาชนในชุมชนต่อไป
นายสมศักดิ์ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถรับรองผลงานของ SMEsที่ต้องการตรวจสอบคุณภาพ สารสำคัญในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมา ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค ยกระดับอุตสาหกรรมสินค้า สามารถส่งออกได้ โดยเป็นความก้าวหน้าที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพราะยุคดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เราจะช้าไม่ได้ เชื่อมั่นว่ากระทรวงสาธารณสุขสามารถแข่งขันได้
นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ยังได้ช่วยปรุงน้ำดื่มเพื่อสุขภาพด้วยหญ้าหวาน และแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงานได้ชิม พร้อมกับเดินเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ตามบูธต่างๆ ที่นำมาจัดแสดงภายในงานนี้ด้วย