เสียงหลุด! ปูติน-สีจิ้นผิง ถกชีวิตอมตะ-ปลูกถ่ายอวัยวะ ขณะชมขบวนสวนสนามทางทหารฯ

ข่าวฮือฮาเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่สองผู้นำประเทศมหาอำนาจ ปูติน และสีจิ้นผิงคุยกัน ขณะเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางทหารในวันรำลึกครบรอบ 80 ปีของชัยชนะของประชาชนจีนในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นและสงครามโลกครั้งที่สอง คือ ชีวิตอมตะ และการปลูกถ่ายอวัยวะ!
ประธานาธิบดีปูติน กล่าวผ่านล่ามว่า การปลูกถ่ายอวัยวะจะทำให้คนมีชีวิตยืดยาว ดูหนุ่มดูสาวมากขึ้น และกระทั่ง ทำให้มี “ชีวิตอมตะ” ด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิง กล่าวตอบว่า มนุษย์สามารถมีชีวิตยืนยาวถึง 150 ปี
การพูดคุยประเด็นฯนี้ ได้ถูกไมค์บันทึกเสียงไว้และหลุดออกมาในระหว่างการถ่ายทอดสดพิธีสวนสนามทางทหารในวันรำลึกครบรอบ 80 ปีของชัยชนะของประชาชนจีนในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่จัดขึ้น ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง
เป็นประเด็นการพูดคุยที่เหนือความคาดหมายของสองผู้นำชาติมหาอำนาจโลกวัยเดียวกันคือ 72 ปี และในการแถลงข่าวของคืนวันพุธ กลุ่มผู้สื่อได้รุมถามประธานาธิบดีปูตินเกี่ยวกับการพูดคุยกับสีจิ้นผิงเรื่องสุขภาพ เพื่อยืนยันฯอีกครั้ง
“ท่านเชื่อจริงๆหรือไม่ว่า มนุษย์จะมีอายุยืนถึง 150 ปี หรือมากกว่านี้ ?”
ปูติน ตอบยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่า
“ผมจำได้ตอนที่เข้าร่วมพิธีสวนสนามฯ ท่านสีจิ้นผิงได้พูดถึงเรื่องนี้ และผมได้กล่าวกับท่านว่า การแพทย์สมัยใหม่และวิธีการรักษาสุขภาพในปัจจุบัน ทำให้ชีวิตยืนยาวมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าในการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆ ทำให้มนุษย์มีเหตุผลในการคาดหวังเรื่องจะมีอายุยืนยาว”
ในระหว่างที่บรรดาผู้นำประเทศต่าง ๆ เดินเข้าสู่แท่นชมพิธีสวนสนามฯ กล้องถ่ายทอดสดของสื่อจีนได้จับภาพและเสียงล่ามแปลคำพูดการสนทนาระหว่างสีจิ้นผิงและปูติน
คิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ซึ่งเดินเคียงไหล่เคียงไหล่สีจิ้นผิงและปูติน ดูเหมือนเงี่ยหูฟังการสนทนาผ่านล่ามอีกคนอยู่เช่นกันโดยผู้นำคิมมีใบหน้ายิ้มๆ
“ในอดีต คนทั่วไปมีชีวิตไม่ถึง 70 ปี ตอนนี้คนอายุ 70 ยัง ถือว่ายังเด็กอยู่เลย” ล่ามคนหนึ่งกล่าวคำพูดของสีจิ้นผิง เป็นภาษารัสเซียให้ปูตินฟัง!
ก่อนหน้านี้ มีรายงานข่าวออกมาถี่ๆว่า ปูติน สนใจเรื่องการมีอายุยืนมาก ถึงกับสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาหาวิธียืดอายุโดยเฉลี่ยของคน เป็น “ภารกิจสำคัญอันดับแรก”
หนึ่งในรัฐวิสาหกิจรายใหญ่ของรัสเซีย คือ กลุ่มพลังงานนิวเคลียร์ Rosatom ได้ประกาศเมื่อปีที่แล้วว่ากำลังพัฒนาเทคโนโลยีการ “พิมพ์” อวัยวะมนุษย์
ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการปลูกถ่ายอวัยวะแต่ละชิ้นสามารถยืดอายุของมนุษย์ได้ สมองของมนุษย์ก็จะมีอาการเสื่อมไปตามกาลเวลาโดยที่ไม่มีอะไรมาแทนที่ได้
แต่ระหว่างการสนทนาระหว่างปูตินและสีจิ้นผิงก่อนพิธีสวนสนามฯเริ่มขึ้น ปูตินดูเหมือนมองว่าการปลูกถ่ายอวัยวะจะเป็นกุญแจของการมีอายุยืน