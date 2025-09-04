คลิกคลิป : จีนเปิดพิธีรำลึกครบรอบ 80 ปี “วันแห่งชัยชนะ” ด้วยการยิงสลุต

พิธีรำลึกครั้งประวัติศาสตร์จัดขึ้นที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2025 เพื่อรำลึกวาระครบรอบ 80 ปีแห่งชัยชนะในสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น และสงครามโลกต้านฟาสซิสต์
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากนานาประเทศหลายสิบคน ยืนบนแท่นประธาน จัตุรัสเทียนอันเหมิน มองลงมายังลานกว้างซึ่งเต็มไปด้วยผู้เข้าร่วมพิธี เวลาประมาณ 09.00 น. นายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียง ประกาศเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการ จากนั้น ทหารยิงสลุต 80 นัด ขณะที่กองเกียรติยศเชิญธงชาติไปยังเสาธง
พิธีเชิญธงเริ่มขึ้นพร้อมเสียงบรรเลงเพลงชาติจากวงดุริยางค์ทหาร และการขับร้องจากคณะนักร้องประสานเสียง โดยผู้เข้าร่วมทุกคนร่วมร้องเพลงชาติอย่างพร้อมเพรียง
ต่อมา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง กล่าวสุนทรพจน์และตรวจแถวกองทัพ
พิธีสวนสนามครั้งนี้ประกอบด้วยกองกำลังและหมู่บินรวม 45 ขบวน ผู้เข้าร่วมในพิธีนี้ นอกจากจะมีผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลจีน ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศแล้ว ยังมีทหารผ่านศึกผู้เคยออกรบ ผู้มีบทบาทสนับสนุนแนวหน้า ตัวแทนผู้สนับสนุนกองทัพ ญาติของวีรชนผู้ล่วงลับ และอดีตทหารจากพรรคก๊กมินตั๋ง และประชาชนจีนกว่า 50,000 คน จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมในพิธี
จีนเป็นประเทศแรกที่ต่อสู้การรุกรานของลัทธิฟาสซิสต์ และยืนหยัดต่อสู้นานที่สุด โดยตลอด 14 ปีแห่งสงคราม มีชาวจีนเสียชีวิตและบาดเจ็บรวมกว่า 35 ล้านคน ด้วยการเสียสละอย่างยิ่งใหญ่นี้ ประชาชนจีนปกป้องสมรภูมิหลักในแนวตะวันออกของสงครามโลกต้านฟาสซิสต์ กระทั่งญี่ปุ่นลงนามในเอกสารยอมจำนน อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ก.ย.1945 และจีนกำหนดให้วันที่ 3 ก.ย.ของทุกปีเป็น “วันแห่งชัยชนะ (Victory Day)”
ที่มา : China Media Group