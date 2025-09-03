“รำลึกวีรชนผู้ล่วงลับ สันติภาพ เปิดอนาคต” จีนจัดสวนสนาม 80 ปีชัยชนะสงครามต่อต้านญี่ปุ่นและฟาสซิสต์โลก

เวลา 09:00 น. วันที่ 3 กันยายน พิธีรำลึก 80 ปีแห่งชัยชนะสงครามต่อต้านการรุกรานจากญี่ปุ่นของประชาชนจีนและสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลก จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ในกรุงปักกิ่ง โดยมีพิธีตรวจพลสวนสนามอย่างยิ่งใหญ่ ภายในงานนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางของจีน ได้กล่าวสุนทรพจน์สำคัญและเป็นผู้นำตรวจแถวกองทัพ
หัวข้อหลักของพิธีในครั้งนี้คือ “รำลึกประวัติศาสตร์ รำลึกวีรชนผู้ล่วงลับ รักสันติภาพ และเปิดอนาคต”
ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มีผู้นำและประมุขจากต่างประเทศ 26 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ขณะเดียวกันตามคำเชิญของรัฐบาลจีน มีประธานรัฐสภา รองนายกรัฐมนตรี ผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศ ผู้นำองค์กรระหว่างประเทศ และอดีตบุคคลสำคัญทางการเมืองเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย อีกทั้งยังมีเอกอัครราชทูต ทูตทหาร และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศประจำจีน รวมทั้งชาวต่างชาติที่เป็นมิตรกับจีนและทายาทผู้เสียสละจาก 14 ประเทศ เช่น รัสเซีย สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และแคนาดา รวมแล้ว 50 คน ได้รับเชิญเข้าร่วมงานในครั้งนี้
เมื่อ 80 ปีก่อน ชนชาติจีนได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญและเสียสละอย่างยิ่งใหญ่นานถึง 14 ปี จนได้รับชัยชนะในสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น และประกาศชัยชนะโดยสมบูรณ์ของสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลก จีนเป็นประเทศที่เริ่มทำสงครามต่อต้านฟาสซิสต์ประเทศแรกสุดและต่อสู้ยาวนานที่สุด ด้วยการเสียสละอันมหาศาลในระดับชาติ อุ้มชูสมรภูมิหลักทางตะวันออกของสงครามโลกครั้งที่สอง สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชัยชนะของสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลก
แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)