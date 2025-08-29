26 ผู้นำต่างชาติเตรียมร่วมงานรำลึก 'วันแห่งชัยชนะ' ของจีน 3 ก.ย.นี้

จีนจะจัดพิธีสวนสนามทางทหารครั้งใหญ่ในวันที่ 3 ก.ย. เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี ชัยชนะในสงครามประชาชนจีนต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น และสงครามต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์โลก โดยคณะผู้นำต่างประเทศที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานมีดังนี้
1. วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย
2. คิมจองอึน เลขาธิการใหญ่พรรคแรงงานเกาหลีและประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK)
3. พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์กัมพูชา
4. เลือง เกื่อง ประธานาธิบดีเวียดนาม
5. ทองลุน สีสุลิด เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (LPRP) และประธานาธิบดีลาว
6. ปราโบโว ซูเบียนโต ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
7. อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
8. อุคนา คูเรลซูค ประธานาธิบดีมองโกเลีย
9. เชห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน
10 เคพี ชาร์มา โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาล
11. โมฮัมเหม็ด มูอิซซู ประธานาธิบดีมัลดีฟส์
12. คาสซิม โจมาร์ต โตกาเยฟ ประธานาธิบดีคาซัคสถาน
13. ชัฟคัต มีร์ซิโยเยฟ ประธานาธิบดีอุซเบกิสถาน
14. เอมอมาลี ราห์มอน ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน
15 ซาดีร์ ยาปารอฟ ประธานาธิบดีคีร์กีซสถาน
16. เซร์ดาร์ เบร์ดือมูฮาเมดอว์ ประธานาธิบดีเติร์กเมนิสถาน
17. อาเลียกซันดร์ ลูคาเชนโก ประธานาธิบดีเบลารุส
18. อิลฮัม แอลีเยฟ ประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจาน
19. นีกอล พาชินยัน นายกรัฐมนตรีอาร์เมเนีย
20. มัสอูด เปเซชกียาน ประธานาธิบดีอิหร่าน
21. เดอนีส ซาซู อึนแกโซ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐคองโก
22. เอ็มเมอร์สัน มนังกากวา ประธานาธิบดีซิมบับเว
23. อเล็กซานดาร์ วูชิช ประธานาธิบดีเซอร์เบีย
24. โรเบิร์ต ฟิโก นายกรัฐมนตรีสโลวาเกีย
25. มิเกล ดิอัซ-กาเนล เลขาธิการคนที่หนึ่งของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์คิวบา และประธานาธิบดีคิวบา
26. มิน อ่อง หล่าย รักษาการประธานาธิบดีเมียนมา
ทั้งนี้ คณะประธานรัฐสภา รองนายกรัฐมนตรี และผู้แทนระดับสูงจากหลากหลายประเทศ รวมถึงผู้นำองค์การระหว่างประเทศ และอดีตบุคคลสำคัญทางการเมือง จะเข้าร่วมงานรำลึกดังกล่าวตามคำเชิญของรัฐบาลจีนด้วย