กษัตริย์กัมพูชาเสด็จจีนตรวจพระวรกาย เข้าร่วมงานครบรอบ 80 ปี ของชัยชนะสงครามต่อต้านญี่ปุ่น

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา และพระมหาวีรกษัตรีย์ นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดาแห่งกัมพูชา เสด็จพระราชดำเนินมาถึงกรุงปักกิ่งในวันเสาร์(23 ส.ค.) เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี
สำนักข่าวซินหัวเปิดเผยว่า ในการเสด็จพระราชดำเนินมาจีนครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา และพระบรมราชชนนีฯ จะทรงเข้าร่วมการประชุมรำลึกวาระครบรอบ 80 ปี ในการต่อสู่สงครามต่อต้านญี่ปุ่น และสงครามต่อต้านฟาสซิสต์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งจะจัดขึ้นที่บริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมินในวันที่ 3 ก.ย.นี้
ระหว่างพิธีฯ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะตรวจแถวทหารและกล่าวคำปราศรัยสำคัญ
รายงานระบุว่า กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะส่งตัวแทนระดับสูงเข้าร่วมพิธีฯด้วย อาทิ ประธานาธิบดีปราโบโวแห่งอินโดนีเซีย และ นายกรัฐมนตรีอันวาร์
และเป็นที่คาดว่า กลุ่มผู้นำกัมพูชา ลาว และเมียนมา จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ที่จะจัดขึ้นในนครเทียนจินระหว่างวันที่ 31 ส.ค. และ 1 ก.ย. หลังจากนั้นจะเดินทางไปปักกิ่ง เพื่อเข้าร่วมพิธีรำลึกวาระ 80 ปีแห่งชัยชนะเหนือสงครามต่อต้านญี่ปุ่น และสงครามต่อต้านฟาสซิสต์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง
กษัตริย์กัมพูชาตรัวระหว่างเดินทางมาปักกิ่ง ว่า “สมเด็จ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภา จะขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการประมุขแห่งรัฐเป็นการชั่วคราว”