กษัตริย์กัมพูชาเสด็จจีนตรวจพระวรกาย เข้าร่วมงานครบรอบ 80 ปี ของชัยชนะสงครามต่อต้านญี่ปุ่น

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา และพระมหาวีรกษัตรีย์ นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดาแห่งกัมพูชา เสด็จพระราชดำเนินมาถึงกรุงปักกิ่งในวันที่ 23 ส.ค. 2025 (แฟ้มภาพซินหัว)
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา และพระมหาวีรกษัตรีย์ นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดาแห่งกัมพูชา เสด็จพระราชดำเนินมาถึงกรุงปักกิ่งในวันเสาร์(23 ส.ค.) เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี

สำนักข่าวซินหัวเปิดเผยว่า ในการเสด็จพระราชดำเนินมาจีนครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา และพระบรมราชชนนีฯ จะทรงเข้าร่วมการประชุมรำลึกวาระครบรอบ 80 ปี ในการต่อสู่สงครามต่อต้านญี่ปุ่น และสงครามต่อต้านฟาสซิสต์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งจะจัดขึ้นที่บริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมินในวันที่ 3 ก.ย.นี้

ระหว่างพิธีฯ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะตรวจแถวทหารและกล่าวคำปราศรัยสำคัญ

รายงานระบุว่า กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะส่งตัวแทนระดับสูงเข้าร่วมพิธีฯด้วย อาทิ ประธานาธิบดีปราโบโวแห่งอินโดนีเซีย และ นายกรัฐมนตรีอันวาร์

และเป็นที่คาดว่า กลุ่มผู้นำกัมพูชา ลาว และเมียนมา จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ที่จะจัดขึ้นในนครเทียนจินระหว่างวันที่ 31 ส.ค. และ 1 ก.ย. หลังจากนั้นจะเดินทางไปปักกิ่ง เพื่อเข้าร่วมพิธีรำลึกวาระ 80 ปีแห่งชัยชนะเหนือสงครามต่อต้านญี่ปุ่น และสงครามต่อต้านฟาสซิสต์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง

กษัตริย์กัมพูชาตรัวระหว่างเดินทางมาปักกิ่ง ว่า “สมเด็จ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภา จะขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการประมุขแห่งรัฐเป็นการชั่วคราว”

