กษัตริย์กัมพูชาเสด็จฯ เยือนปักกิ่ง ตั้ง 'ฮุนเซน' รักษาการตำแหน่ง 'ประมุขรัฐ' ชั่วคราว

สำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชารายงานวันนี้ (23 ส.ค.) ว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา และพระบรมราชชนนี นโรดม มุนีนาถ สีหนุ เสด็จพระราชดำเนินออกจากกรุงพนมเปญ มุ่งหน้าสู่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2568
ในระหว่างที่พระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ในกัมพูชา สมเด็จ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภา จะขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการประมุขแห่งรัฐเป็นการชั่วคราว
ทั้งนี้ โดยปกติแล้วสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี และพระบรมราชชนนี จะทรงรับกาาตรวจพระพลานามัยโดยแพทย์ชาวจีนปีละ 2 ครั้ง และได้รับการถวายการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้นำระดับสูงของจีนอยู่เสมอ
ที่มา : Fresh News