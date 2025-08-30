‘ฮุน มาเนต’ หารือ ‘สี จิ้นผิง’ ให้คำมั่นกระชับความร่วมมือในทุกภาคส่วน ปักกิ่งย้ำสนับสนุนการพัฒนาพึ่งพาตนเอง

MGR ออนไลน์ - สำนักข่าวขแมร์ไทม์สรายงานว่านายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ได้ประกาศหลังการหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของขีนว่า กัมพูชาและจีนจะกระชับความร่วมมือในทุกภาคส่วน โดยปักกิ่งให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองและอธิปไตยของชาติของกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
ผู้นำกัมพูชาได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กวันนี้ (30) โดยระบุว่าเขาได้พบหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
“จีนได้แสดงการสนับสนุนการหยุดยิงระหว่างทหารกัมพูชาและไทย รวมถึงกลไกการติดตามการหยุดยิงของอาเซียนที่นำโดยมาเลเซีย และเรียกร้องให้จัดตั้งทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) โดยเร็ว” ฮุน มาเนต ระบุ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เดินทางเยือนจีนพร้อมกับผู้นำกัมพูชาในครั้งนี้ ยังประกอบด้วย สุน จันทอล รองนายกรัฐมนตรีและรองประธานสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล และตัวแทนจากหอการค้ากัมพูชา และสมาคมออกญากัมพูชา
ฮุน มาเนต นำคณะผู้แทนระดับสูงของกัมพูชา เข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ส.ค. ถึงวันที่ 1 ก.ย. ณ นครเทียนจิน ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง.