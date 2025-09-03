จีนเริ่มสวนสนามครั้งประวัติศาสตร์! สีจิ้นผิงประกาศสงครามต้านญี่ปุ่นรุกรานคือชัยชนะเบ็ดเสร็จครั้งแรกของจีน

วันพุธ (3 ก.ย.) สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวว่าสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสงครามยิ่งใหญ่อันลำบากยากเย็น ถือเป็นชัยชนะเบ็ดเสร็จครั้งแรกของจีนต่อการรุกรานของต่างชาติในยุคสมัยใหม่ และชัยชนะในสงครามนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวร่วมระดับชาติต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นที่สนับสนุนโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC)
สีจิ้นผิงกล่าวว่าขณะเดียวกันประชาชนชาวจีนมีคุณูปการสำคัญต่อความอยู่รอดของอารยธรรมมนุษย์และการปกป้องสันติภาพโลกด้วยความเสียสละอันยิ่งใหญ่ในสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสงครามต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์โลก
สีจิ้นผิงกล่าวเรียกร้องนานาประเทศทั่วโลกร่วมกันขจัดรากเหง้าของสงครามและป้องกันโศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นซ้ำรอยเดิม โดยความมั่นคงร่วมจะได้รับการปกป้องคุ้มครองเมื่อนานาประเทศทั่วโลกปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม ดำรงอยู่อย่างสามัคคีปรองดอง และสนับสนุนซึ่งกันและกันเท่านั้น
สีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนจะยึดมั่นวิถีทางการพัฒนาอย่างสันติ ขณะมนุษยชาติกำลังเผชิญทางเลือกระหว่างสันติภาพหรือสงคราม การเจรจาหรือการปะทะ ผลลัพธ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์หรือเกมที่หาผู้แพ้ผู้ชนะอีกครั้ง
สีจิ้นผิงกล่าวว่าประชาชนชาวจีนจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องและความก้าวหน้าของมนุษยชาติ ยึดมั่นวิถีทางการพัฒนาอย่างสันติ และร่วมมือกับทั่วโลกเพื่อสร้างประชาคมมนุษยชาติที่มีอนาคตร่วมกัน
ขณะเดียวกันสีจิ้นผิงเรียกร้องกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA) ให้การสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการฟื้นฟูประเทศชาติ รวมถึงมีส่วนส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของโลกมากยิ่งขึ้น พร้อมกระตุ้นกองทัพฯ พัฒนาตนเองเป็นกองกำลังระดับโลก และปกป้องอธิปไตย เอกภาพ และบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติอย่างแน่วแน่
สีจิ้นผิงกล่าวว่าการฟื้นฟูชาติจีนเป็นสิ่งที่มิอาจหยุดยั้งได้ ขณะกิจการสันติภาพและการพัฒนาของมนุษยชาติจะประสบผลสำเร็จในท้ายที่สุด พร้อมเรียกร้องประชาชนชาวจีนทุกกลุ่มชาติพันธุ์สามัคคีกันและทำงานหนักภายใต้การนำอันแข็งแกร่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) เพื่อสร้างประเทศที่เข้มแข็งและขับเคลื่อนการฟื้นฟูชาติทุกด้านผ่านการสร้างความทันสมัยแบบจีน
ทั้งนี้ สีจิ้นผิง ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมกลางพรรคฯ และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง กล่าวสุนทรพจน์ที่การชุมนุมใหญ่ ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ใจกลางกรุงปักกิ่งของจีน เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี ชัยชนะในสงครามประชาชนจีนต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น และสงครามต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์โลก
แฟ้มภาพซินหัว บรรยากาศการเปิดการเริ่มสวนสนามบริเวณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง เพื่อรำลึกวาระครบรอบ 80 ปี ของชัยชยะในสงครามต่อต้านญี่่ปุ่นโดยประชาชนจีน และสงครามโลกครั้งที่สอง