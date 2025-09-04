คลิกคลิป : ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงตรวจแถวทหารในพิธีสวนสนาม เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี วันแห่งชัยชนะ

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ตรวจแถวทหารตามแนวถนนฉางอัน กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2025 ระหว่างพิธีสวนสนามครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อรำลึกวาระครบรอบ 80 ปีแห่งชัยชนะในสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น และสงครามโลกต้านฟาสซิสต์
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยืนอยู่ในรถลีมูซีนหงฉี ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง กล่าวกับพลเอกหาน เชิงหยาน ผู้บัญชาการพิธีสวนสนาม ให้เริ่มการตรวจแถว
รถตรวจแถวเคลื่อนตัวช้าๆ ไปทางทิศตะวันออก และหยุดชั่วครู่เมื่อประธานาธิบดีสี จิ้นผิงทำความเคารพต่อธงพรรคคอมมิวนิสต์จีน ธงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน และธงกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ที่ถูกเชิญขึ้นหน้าแถวทหาร
ท่ามกลางเสียงดนตรีที่กึกก้อง ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงตรวจแถวทหารเดินเท้า กองธง และกองยุทโธปกรณ์ที่ตั้งขบวนตลอดแนวถนนฉางอัน
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวทักทายกองทัพ และทหารตอบพร้อมเพรียงว่า “เรารับใช้ประชาชน”
เมื่อรถตรวจแถวเคลื่อนกลับไปยังแท่นประธาน จัตุรัสเทียนอันเหมิน เหล่าทหารชายหญิงพร้อมใจกันทำความเคารพ และเปล่งเสียงกึกก้องพร้อมเพรียงว่า “ฟังคำสั่งพรรค ต่อสู้เพื่อชัยชนะ มีวินัย” และ “ความยุติธรรมจะต้องชนะ สันติภาพจะต้องชนะ ประชาชนจะต้องชนะ”
ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้ร่วมในพิธี โดยพิธีสวนสนามครั้งนี้ประกอบด้วยกองกำลังและหมู่บินรวม 45 ขบวน
จีนกำหนดให้วันที่ 3 ก.ย.ของทุกปีเป็นวันแห่งชัยชนะ (Victory Day) เพื่อรำลึกถึงการลงนามในเอกสารยอมจำนนของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 2 ก.ย.1945
สงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น เป็นสมรภูมิแรกที่ปะทุขึ้นและยาวนานที่สุดในสงครามโลกต้านฟาสซิสต์ ระหว่างปี 1931-1945 ส่งผลให้มีชาวจีนทั้งทหารและพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บรวมกว่า 35 ล้านคน
ที่มา : China Media Group