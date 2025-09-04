ขีปนาวุธนิวเคลียร์ ตงเฟิง-5ซี พิสัยยิงโจมตีได้ทั่วโลก ร่วมพิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะ (มีคลิป)

จีนจัดแสดงขีปนาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ข้ามทวีปที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว รุ่น “ตงเฟิง-5ซี” ซึ่งมีพิสัยโจมตีไกลทั่วโลก ระหว่างพิธีสวนสนามทางทหารครั้งยิ่งใหญ่ บริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมินใจกลางกรุงปักกิ่งของจีน เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี ชัยชนะในสงครามประชาชนจีนต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นและสงครามต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์โลก เมื่อช่วงเช้าวันพุธ (3 ก.ย.) ที่ผ่านมา
รายงานระบุว่ายานพาหนะขนส่งขีปนาวุธขนาดใหญ่ 12 คัน บรรทุกขีปนาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ข้ามทวีปที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว
“ตงเฟิง-5ซี” ถือเป็นส่วนสำคัญของระบบโจมตีเชิงยุทธศาสตร์จีน พร้อมปฏิบัติการตลอดเวลา ทรงประสิทธิภาพในปฏิบัติการป้องปราม โดยขีปนาวุธรุ่นนี้มีพิสัยการโจมตีครอบคลุมทั่วทั้งโลก
แหล่งข่าวกองทัพปลดแอกปราชนจีน หรือพีแอลเอ เผยว่า ตงเฟิง-5ซี (DongFeng-5C, รหัส DF-5C) เป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของขีปนาวุธข้ามทวีปตระกูล ตงเฟิง-5
ตงเฟิง-5 ซึ่งชื่อมีความมหายว่า "ลมตะวันออก" เป็นซีรีส์ขีปนาวุธนำวิถีชุดแรกของจีนที่มีพิสัยการยิงไกลข้ามทวีป
ที่มาข่าวและภาพ สำนักข่าวซินหัว