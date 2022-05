กลับมาปังกว่าเดิม ‘หวังซินหลิง’ นักร้องไต้หวันยุค 90 เปิดตัวในเรียลลิตี้โชว์ของหูหนันทีวี แฟนคลับใช้หุ้นสถานีฯ ‘ประกันตัวเธอ’

หวังซินหลิงปรากฏตัวในรายการฯเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (20 พ.ค.) โดยสวมชุดนักเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอและร้องเพลง Love You ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานเพลงอันดับต้นๆ ของเธอในสมัยเริ่มเข้าสู่วงการดนตรีเมื่อปี 2004

“ถ้าหวังซินหลิงตกรอบ พวกเราจะขายหุ้นกับกองทุนทิ้งให้หมด”

“ถ้าฉันสามารถช่วยบรรดาแฟนคลับและผู้คนให้ระลึกถึงความทรงจำที่มีความสุขได้ นั่นก็เป็นสิ่งที่ดี ฉันจะสร้างความสุขและสร้างความทรงจำดีๆให้พวกคุณต่อไป โดยหวังว่าจะมีพวกคุณอยู่กับฉันตลอดการเดินทางในโลกเสียงดนตรีอันไพเราะเหล่านี้”

นักร้องหญิงผู้นี้เปิดตัวเข้าวงการดนตรีในปี 2004 กับอัลบั้ม Love You ซึ่งทำยอดขายได้ 200,000 ชุดในไต้หวัน กับอีก 1.2 ล้านชุดในเอเชีย ทำให้เธอติดอันดับนักร้องที่โด่งดังที่สุดในขณะนั้น และได้รับการขนานนามว่า "เทพธิดายอดรัก" (甜心教主) เนื่องจากบุคคลิกที่อ่อนหวานและลีลาการเต้นที่มีชีวิตชีวาของเธอในเครื่องแต่งกายชุดนักเรียน อีกทั้งได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสี่ราชินีแห่งวงการดนตรีจีนอีกด้วย จากนั้นเธอก็มีผลงานเพลง ภาพยนตร์ และคอนเสิร์ตของตัวเองมาตลอดในช่วงปี 2000-2009 และแล้วจู่ๆเธอก็หายตัวไปจากเวทีสาธารณะอย่างฉับพลันซีซั่น 3 ที่ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์แมงโก้ (Mango TV) ซึ่งบริหารโดยเครือข่ายโทรทัศน์หูหนัน (Hunan Broadcasting System) เครือข่ายโทรทัศน์ยอดนิยมอันดับสองของจีน (รองจากเครือข่ายโทรทัศน์แห่งชาติจีน หรือ CCTV) สำหรับรายการฯนี้มีดารานักร้องหญิง 30 คนเข้าร่วมการแข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งหนึ่งในห้าของกลุ่มเกิร์ลกรุ๊ป โดยแฟนคลับสามารถโหวตออนไลน์ให้ผู้เข้าแข่งขันที่พวกเขาชื่นชอบได้ชาวเน็ตคนหนึ่งกล่าวว่าแม้แต่ค่ายสื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีน พีเพิล เดลี่ ก็ร่วมยินดีกับการกลับมาของหวังซินหลิงเช่นกัน โดยกล่าวถึงเธอบนเวยปั๋วว่าสถิติการค้นหาเทปและซีดีเพลงแบบเก่าของหวิงซินหลิงเพิ่มขึ้น 24 เท่าเมื่อเทียบกับเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยมีรายงานว่าซึ่งสูงกว่าราคาจำหน่ายดั้งเดิมถึง 10 เท่าความฮอตฮิตแบบหยุดไม่อยู่ของ‘เทพธิดายอดรัก’ผู้นี้ก็คือ ในบรรดาแฟนคลับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ของเธอที่ส่วนใหญ่เป็นชายวัยกลางคนนั้นคลั่งไคล้เธอแบบเป็นเอามากจากนั้นพวกเขาบรรดาแฟนคลับก็ขู่ว่าจะขายหุ้นกับขายกองทุนทิ้งทันทีหากเธอถูกคัดออกจากการแข่งขัน ซึ่งพวกเขากล่าวไว้ว่าทำให้ Ant Fortune แพลตฟอร์มการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ออกมาเตือนว่าประชาชนควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับรายการเรียลลิตี้นี้ส่วนตัวของหวังซินหลิงเอง เมื่อเห็นว่าแฟนคลับคลั่งไคล้เธอขนาดนี้จึงออกมาโพสต์ด้วยความดีใจบนเวยปั๋วว่าแต่อย่างไรก็ตาม ก็มีนักวิจารณ์เพลงผู้หนึ่งกล่าวว่าเพลง Love You ที่โด่งดังที่สุดของเธอนั้นค่อนข้างธรรมดาและคุณภาพทางดนตรีไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่ แต่สิ่งที่สาธารณชนสนใจเป็นพิเศษก็คือเธอเติบโตมาในยุค 90 กับพวกเรา เมื่อช่วงเวลาวัยเด็กของเราผ่านไปและได้มาพบเจอสิ่งที่พาเราย้อนอดีตอย่างนักร้องที่เคยชื่นชอบและเพลงของเธอ ทำให้หลงใหลอยู่แต่ในความทรงจำในอดีตจนมองข้ามเรื่องคุณภาพเพลงของเธอที่มาข่าว: Taiwanese singer’s return to China’s TV realitysinging show delights fans who threatened to dump station’s shares if idolousted