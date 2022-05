ย้อนรอยเหล่าซุป’ตาร์จีนบนพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานส์ ถึง ‘ทังเหวย’ ผู้มาในลุคสุดเซ็กซี่ในปีนี้

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่ผ่านมา เมืองคานส์ของประเทศฝรั่งเศส กลายเป็นจุดสนใจของแวดวงบันเทิงโลก เพราะเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งที่ 75 ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว!

โดยไฮไลท์ของงานฯในปีนี้ ก็คงหนีไม่พ้นการเดินพรมแดงกับแฟชั่นของเหล่าคนดังระดับท็อปจากทั่วโลกที่ตบเท้าเข้าร่วมงานในลุคเลิศหรูจัดเต็ม สร้างบรรยากาศในงานให้เต็มไปด้วยความคึกคักมากเลยทีเดียว ซึ่งดาราและคนดังจากแดนมังกร ก็ได้มาอวดลุคอันหรูหราของตัวเองบนพรมแดงนี้เช่นกัน รายงานชิ้นนี้จึงเปิดเรื่องด้วยลุคเดินพรมแดงสุดปังของ ทังเหวย นักแสดงหญิงจีนคนสวยผู้มากความสามารถกับภาพยนตร์ที่เธอนำแสดงซึ่งได้เข้าชิงรางวัลในงานนี้ พร้อมกันนี้ขอย้อนรอยเหล่าซุป’ตาร์สาวจีนผู้เคยเฉิดฉายบนพรมแดงของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์

กวนเสี่ยวถงได้ปรากฏตัวที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปี 2019เป็นครั้งที่สามด้วยลุคที่ละเอียดอ่อนและดูปราดเปรียวกว่าที่เคยเป็นมา เธอมีผิวกายและผิวหน้าที่ชุ่มชื้น บวกกับการแต่งหน้าที่ละมุนนุ่มนวลในชุดสุดอลังการแบบเจ้าหญิ๊งเจ้าหญิง พลางโปรยเสน่ห์รอยยิ้มที่สวยงามมาก





ในปี 2547 เธอได้แสดงในภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอเรื่อง Policewoman Swallow(警花燕子)และได้รับรางวัลFilm Channel Digital Film Lily Awardครั้งที่ 6 สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม และในปี 2550 เธอก็ได้ปล่อยเสน่ห์สุดเซ็กซี่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกจากการสวมบทของ หวังเจียจื่อ ในภาพยนตร์เรื่องLust, Caution (色·戒) และได้รับรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากงาน Taiwan Film Golden Horse Awardsครั้งที่ 44 จากนั้นเธอก็มีผลงานการแสดงเรื่อยมาพร้อมกันนี้ เราขอพามาย้อนรอยซุป’ตาร์หญิงจากจีนอีกหลายคนที่ตบเท้าเข้ามาร่วมงานเดินพรมแดงเมืองคานส์ในปีๆที่ผ่านมาด้วยเริ่มจากเธอได้รับการยกย่องว่าเป็น ราชินีของวงการภาพยนตร์จีน อีกทั้งยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนของจีน และเป็นพรีเซ็นเตอร์ของเครื่องสำอางลอรีอัลในเอเชีย และยังเคยถูกจัดอันดับให้เป็นบุคคลที่งดงามที่สุดโดยนิตยสารพีเพิลของอเมริกาคนที่สองเธอมีผลงานเด่นคือภาพยนตร์เรื่อง Crouching Tiger, Hidden Dragon(卧虎藏龙) และMemoirs of a Geisha(艺伎回忆录) และได้รับเชิญให้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เมื่อปี 2019 ด้วยคนที่สามเธอเริ่มมีชื่อเสียงจากการแสดงภาพยนตร์เรื่อง Nuan (暖), The Promise (承诺) และ The Left Ear (左耳) แต่ผลงานที่ทำให้เธอโด่งดังมากที่สุดคือ Love of Aurora(极光之恋) ซึ่งเธอรับบทเป็น หานเสียงจื่อ มีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักใสๆ ของบรรดาผู้หญิงวัยเรียนที่ต่างตามหาความฝันของตนเอง กับเรื่อง Untouchable Lovers (凤囚凰) หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ หงส์ขังรัก ที่ดัดแปลงบทมาจากนิยาย โดยเธอรับบทเป็น ฉู่อวี้ ผู้หญิงที่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองย้อนกลับไปในอดีตกว่าพันปี ซึ่งละครเรื่องนี้ได้รับเรตติ้งในการรับชมในประเทศจีนสูงมากและคนสุดท้ายมีผลงานเด่นๆคือThe Demi-Gods and Semi-Devils (天龙八部), Mazu (妈祖), To Elderly With Love (老有所依), Nirvana in Fire (琅琊榜), Legend of Mi Yue (芈月传), Ode to Joy (欢乐颂)and The Advisors Alliance (大军师司马懿之军师联盟)ที่มา: 踩平底鞋走戛纳红毯的汤唯,真云淡风轻啊