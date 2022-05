“แพรว-โยโย่” คว้า “มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนลฯ 2022”

ประกวดรอบตัดสินเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ(Miss & Mister Supranational Thailand 2022) เฟ้นหาผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทย บินลัดฟ้าร่วมชิงมงกุฎระดับโลก มิส ซูปร้าเนชันแนล ประจำปี 2022 (Miss Supranational 2022) และ มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ประจำปี 2022 (Mister Supranational 2022) ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ โดยรอบตัดสินจัดที่ อัลตร้า อารีน่า (Ultra Arena) โชว์ ดีซี เมกะคอมเพล็กซ์ ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ บริษัท พอสสิเบิลดรีม 789 จำกัด โดย 3 เนชันแนล ไดเร็คเตอร์ ผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวด “มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ ประจำปี 2022” ได้แก่ พอล วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ ร่วมด้วย นพ.ปรัชญ์ พึ่งเจษฎา และ พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล มาร่วมเป็นเกียรติในงานโดยครั้งนี้(Gerhard Parzutka Von Lipinsky) ประธานกองประกวด ซูปร้าเนชันแนลมิสซูปร้าเนชั่นแนล 2013,(Anntonia Porsild) มิสซูปราเนชันแนล 2019 มาร่วมชมรอบตัดสินด้วยกองประกวดฯ เปิดเวทีด้วย VTR ของ ควีน เบญรัตน์ อัครวณิชศิลป์ เอบิ มิส ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ ประจำปี 2021, ต้นกล้า นิปุณ แก้วเรือน มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ ประจำปี 2021 และผู้เข้าประกวด มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ ประจำปี 2022 ทั้ง 30 คน และเสียงเชียร์ดังกระหึ่มเมื่อผู้เข้าประกวดได้เปิดตัวเดินบนเวทีด้วยเพลง Believer กันแบบสับๆ โดยมี ควีนและต้นกล้า หนุ่ม-สาว ซูปร้าฯ 2021 รวมถึง แอนโทเนีย โพซิ้ว (Anntonia Porsild) มิสซูปราเนชันแนล 2019 และ ชานีค ราบี (Chanique Rabe) มิส ซูปร้าเนชันแนล 2021 ที่บินลัดฟ้ามาร่วมงานในครั้งนี้ เดินปิดท้ายขบวนด้วยจากนั้นประกาศ 12 คนที่เข้ารอบ เพื่อเป็น 16 คนสุดท้าย ฝ่ายหญิง 8 คน และฝ่ายชาย 8 คน ก่อนจะเข้าสู่รอบ ชุดว่ายน้ำ (Swimsuit Competition) ของ มิส ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ ได้ชุดว่ายน้ำรับการสนับสนุนจาก WANNA WEAR (วัน-นะ-แวร์) และ มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ จาก Alexander COBB THAILAN ที่มาช่วยเสริมให้ทั้ง 16 คนได้อวดรูปร่างตามแบบฉบับของหนุ่ม-สาว ซูปร้าฯ ในค่ำคืนรอบไฟนอลกันแบบสุดปัง ฮอตทะลุปรอทก่อนจะเปลี่ยนลุคเพื่อนำเสนอความเป็น I AM SUPRA ใน Style Elegance หรูหรางดงามในรอบชุดทักซิโด้และชุดราตรี (Tuxedo & Evening Gown Competition) โดยมี วงออเคสตร้า จากกรมดุริยางค์ทหารบก มาบรรเลงดนตรี ให้ค่ำคืนนี้สมบูรณ์งดงาม และพิธีกรได้ประกาศผล 10 คนสุดท้ายฝ่ายหญิง 5 คน และฝ่ายชาย 5 คน ก่อนเข้าสู่รอบตอบคำถาม ด้วยการสุ่มตอบคำถามและวินาทีสำคัญใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เมื่อพิธีกรได้ประกาศผล 6 คนสุดท้าย ฝ่ายหญิง 3 คน และฝ่ายชาย 3 คน จากนั้นได้ให้ผู้เข้าประกวดตอบคำถามเดียวกัน ตามด้วยการเดิน FINAL WALK และการอำลาตำแหน่งของ ควีน เบญรัตน์ อัครวณิชศิลป์ เอบิ มิส ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ ประจำปี 2021 และ ต้นกล้า นิปุณ แก้วเรือน มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ ประจำปี 2021วินาทีสำคัญได้มาถึง เมื่อพิธีกรได้ประกาศผลผู้ได้รับตำแหน่ง “มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ ประจำปี 2022” ซึ่งฝ่ายชาย ได้แก่ MST27ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมสายสะพาย และ Trophy ประจําตําแหน่งฝ่ายหญิง ได้แก่ MST12ได้รับมงกุฎเกียรติยศ “ซูพรีมาซี่ โทปาซ 2022” The Prestige of Supranational Thailand มูลค่ารวมกว่า 4.5 ล้านบาท เงินรางวัล 500,000 บาท พร้อมสายสะพาย และ Trophy ประจําตําแหน่งฝ่ายชาย ได้แก่ MST24 ต้อม สิทธิชัย ฐานทองดี ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมสายสะพายประจําตําแหน่งฝ่ายชาย ได้แก่ MST29 เฟม ชุติพงศ์ พุทธรักษ์ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมสายสะพายประจําตําแหน่งทั้งนี้มิส ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ ประจำปี 2022 ได้ตอบคำถามรอบ 3 คนสุดท้าย ในคำถามเดียวกันว่าโดย มิส ซูปร้าฯ คนล่าสุดได้ตอบคำถามเป็นที่ประทับใจกรรมการและผู้ชมว่าทั้งนี้ “มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ ประจำปี 2022” (Miss & Mister Supranational Thailand 2022) จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดรอบตัดสิน “มิส ซูปร้าเนชันแนล ประจำปี 2022” (Miss Supranational 2022) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 และ “มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ประจำปี 2022” (Mister Supranational 2022) ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์